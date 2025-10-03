Lograr 600 mil pesos, más el costo del tratamiento médico y los requisitos alimenticios posoperatorios, no es nada fácil, según expresa la familia Medina Medina, de esta frontera.

El caso de la joven Lennis Cesarina Medina Medina, de unos 25 años de edad, refleja que aún le queda mucho en este mundo y que sus hijos la esperan. Es por eso que se lanzó en busca de la solidaridad, no solo de quienes se conmuevan de corazón, sino también de cualquier entidad del Gobierno, a fin de lograr el costo de su operación.

Enclavada en la frontera con Pedernales, donde los millones actualmente “literalmente” ruedan por los contenedores, esta joven, para no dejarse morir, está solicitando la ayuda solidaria de los pedernalenses dentro y fuera de la provincia, o de cualquier entidad del Gobierno o persona de buen corazón, con el objetivo de reunir tan solo seiscientos mil pesos de colaboración.

Según sus familiares, la joven Lennis está programada para una operación en la que le será extirpado un tumor cercano al pulmón izquierdo.

Lee más: Octubre este mes es para educar y detectar cáncer de mama



De acuerdo con el diagnóstico, es un procedimiento que se realizará en la Plaza de la Salud, a un costo de $600,000.00 (seiscientos mil pesos dominicanos), con los cuales sus familiares no cuentan.

Esta joven, quien se ha auxiliado de las redes sociales, se mantiene llena de deseos y ánimo de vivir.

La joven señora, hija de Ramón Medina (Mon), quien labora como seguridad en la cooperativa local, siente el gran apoyo de la comunidad y la solidaridad, pero asegura que aún falta más.

Mon hace un llamado a las autoridades, instituciones y al pueblo en general a unirse a esta causa y brindar su apoyo económico para hacer posible esta intervención médica.

Para tales fines, ofrece su cuenta en Banreservas: 9603103893, además de los siguientes números telefónicos de contacto: 849-803-0844 / 829-373-6385.