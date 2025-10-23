Joven denuncia abandono médico tras cesárea: “Me mandaron a casa con una infección”

La joven Lisbeth Suriel, de 24 años, denunció públicamente haber sido víctima de negligencia médica en el Hospital Doctor Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, tras someterse a una cesárea que, según afirma, derivó en complicaciones graves y un proceso de recuperación marcado por abandono, condiciones insalubres y falta de atención especializada.

Suriel desmintió por completo la versión ofrecida por la dirección del centro médico, que aseguró haber aplicado el protocolo correspondiente. Según su testimonio, fue dada de alta directamente desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a su hogar, a pesar de encontrarse en condiciones críticas.

“Me mandaron a casa con una infección. Ellos dicen que todo fue según el protocolo, pero yo drenaba líquido y tenía que limpiarme con sábanas sucias que me quitaban a mí misma”, expresó la joven en declaraciones recogidas por medios nacionales.

La paciente explicó que el parto fue realizado el 5 de septiembre, tras un diagnóstico de preeclampsia leve, pero que posteriormente sufrió una perforación intestinal, lo que derivó en complicaciones graves. Según sus palabras, el hospital no reconoció la magnitud del daño ni ofreció el tratamiento adecuado.

“El hospital nunca va a decir las cosas como son. Yo quisiera que el director envíe otra nota de prensa y explique, porque él habló de lo que quiso, no de lo que pasó”, agregó Suriel.

Por su parte, el hospital indicó que se trató de una perforación de apendicitis y que se realizó una junta médica para intervenir quirúrgicamente, negando que se haya incurrido en mala práctica.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

