Joven desafió al presidente Danilo Medina a llenarle el caldero y le respondieron

“Yo desafío a Danilo Medina a llenarme los calderos”. Con esta palabra el joven Carlos del Rosario retó al Presidente de la República y a las autoridades policiales a ir en su auxilio.

“Le hago un desafío en vivo a las autoridades y al Gobierno. Los voy a estar esperando aquí (…). El desafío es a que me llenen el caldero. Mi mamá no tiene que comer hoy, ni mi hermana. Hagan esto viral. Si hubiese sido cualquier rastrería lo suben. ¡A qué no se atreven a llenarme los calderos y a la gente que lo necesita!”, dijo el joven apodado El Flaco.

El joven reside en Sosúa, Puerto Plata, en El Barrio Los Charamicos y, ¡oh sorpresa!, su pedido fue escuchado y allá fueron las autoridades.

Funcionarios de Comedores Económicos, informó al HOY digital que tanto el Plan Social, como los Comedores Económicos fueron en auxilio del joven.

“El Plan Social le mandó varias raciones crudas para su familia y sus vecinos, y los Comedores Económicos hicieron contacto con el pastor de la comunidad para que a diario busquen más de 300 raciones para la comunidad de Los Charamicos”, explicaron.

Además, el Plan Social también hizo el compromiso para que sus unidades se mantengan visitando la zona y llevando raciones, informó el comunicador.

En el video, del Rosario explicaba que ellos habían acogido el toque de queda, pero que tenían hambre y de ahí el desafío que lanzaba al presidente Danilo Medina, para que mandara su gente.

A del Rosario le entregaron varias raciones alimenticias, tanto para él como para su familia, tal cual pidió en el audiovisual que logró mayor difusión tras lograr que el popular canal de YouTube, Cachicha, lo subiera a su plataforma.

En el video el joven también mandó un mensaje de reconocimiento a la Policía Nacional por el trabajo que están haciendo en el toque de queda y reclamó a artistas famosos como El Secreto y Don Míguelo.

Vea el video aquí: