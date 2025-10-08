Un joven fue ultimado a tiros por dos individuos este lunes mientras se desplazaba junto a su esposa en una moto tras salir de un culto cristiano, en el Ensanche Ozama.

El occiso fue identificado como Miguel Ángel Coronado, de 23 años.

Coronado recibió un disparo que le perforó un pulmón, sin robarle pertenencias, ni el medio de transporte en el que se desplazaba.

Dejando a un niño de tres años en la orfandad.

Últimos minutos de vida

“Lo que me da mucho dolor es que ellos eran jóvenes igual que él, no tuvieron piedad, querían quitarle el motor, pero no le dieron el chance ni siquiera de él defenderse o decir algo contrario”, relató entre lágrimas, Yuly Louis, esposa de Miguel.

“Simplemente le quitaron la vida, no se llevaron el teléfono ni el motor, el motor está intacto”, abundó.

Louis resaltó que “prefería que le llevaran todo y no la vida porque él no fue un muchacho”.

Agregó que su esposo “no salía a una discoteca, ni estaba en una esquina fumando ni haciendo lo malo”.

Mientras, que la tía de la víctima, Lidia Álvarez, recuerda a su pariente como “un muchacho bueno y decente, trabajador, cristiano, ese niño no salía de su casa”.

Los pastores se pronunciaron sobre el hecho

La pastora Noemí Coronado declaró que Miguel era “un joven de Dios, tenía con nosotros muchísimos años ya en la iglesia y trabajaba en el departamento de multimedia.

Mientras que el pastor Héctor Morales entiende que “hay una mano oscura que patrocina esas cosas porque cada día vemos esto y creo que no basta con lamentar este caso”.

Piden que se haga justicia por el hecho y que los causantes del hecho, no queden impune.

El joven fue sepultado la tarde del martes en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

Lo que dicen las autoridades

La Policía Nacional informó que se ha iniciado las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.

Se realizan levantamientos de cámaras de seguridad y entrevistas, incluyendo a la esposa de la víctima, para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.