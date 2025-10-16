Joven herido en tiroteo de la UASD había llegado sin signos vitales a la clínica; está estable

El joven herido durante el tiroteo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) había llegado sin signos vitales al Centro Médico Cubano, poco después del incidente.

La información la ofreció Johanna Corona, relacionista de dicho centro de salud, quien añadió que el paciente, de nombre Lyedgers Encarnación, tuvo que ser operado de emergencia.

Posteriormente, Encarnación fue llevado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se mantiene estable.

«Presentó varias perforaciones (por herida de bala). Se logró estabilizar. Se hizo un trabajo amplio», indicó Corona. «Dentro de su cuadro, está estable, gracias a Dios», apuntó.

El tirador

El presunto protagonista del tiroteo en la UASD habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad de esa casa de altos estudios.

Informaciones preliminares recibidas por el relacionista público de la UASD, Luis Pérez, indican que el joven supuestamente se molestó por una actitud de otra persona a lo interno de la universidad, lo que habría desencadenado la agresión a tiros este jueves a las 3:00 de la tarde.

«Este incidente fue el producto, supuestamente, de una actitud con la que (un presunto estudiante) no se sintió complacido (con la UASD). Le violentaron un derecho, dice él (…) y amenazó con venir a agredir a algunos miembros de la seguridad», indicó Pérez.

Por el hecho, dos personas resultaron heridas. Hasta el momento, se desconoce las razones reales que motivaron al joven a atacar a tiros a algunos miembros de la seguridad de la UASD.

Más temprano, la Policía Nacional informó que fue detenido el supuesto tirador.

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad.