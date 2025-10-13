Joven mata a puñaladas a su mellizo en Jarabacoa; le cantan 20 años de prisión

Joven mata a puñaladas a su mellizo en Jarabacoa; le cantan 20 años de prisión


Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de Jarabacoa condenó a 20 años de prisión a un joven que le provocó la muerte a su hermano mellizo tras herirlo en medio de una discusión con un arma blanca, en un hecho ocurrido el pasado año en el sector Paso Bajit

Fernet Luise o Loise (el Mellizo), de 21 años, fue condenado por la muerte de su hermano Felne Loise (el Mellizo), ambos de nacionalidad haitiana.

El hecho se produjo en horas de la noche del día 8 de abril del pasado año cuando ambos caminaban en dirección a su vivienda ubicada en la localidad El Arroyo, La Pista, del referido sector de Jarabacoa, provincia La Vega.

La fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena Paulino, quien realizó las investigaciones, otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan el ilícito penal de “homicidio voluntario con el uso de arma blanca”.

Durante el proceso, el fiscal litigante Juan Enmanuel Escoto demostró la acusación con diferentes elementos de pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales que fueron acogidos por los jueces Martín De La Mota, Fernando Arturo Abreu y Ariella Cedano Núñez, quienes dictaron la sentencia y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.

El procesado atacó a su hermano con un cuchillo de aproximadamente 12 pulgadas con el cual lo hirió en la región infraclavicular izquierda, lo que le provocó un shock hipovolémico que le produjo la muerte de forma instantánea, según consta en el acta de levantamiento de cadáver núm. 075813, de fecha 8 de abril de 2024, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Un testigo narró que les pidió a los jóvenes que dejaran de discutir a lo que el homicida respondió “a este lo voy yo a matar”, refiriéndose a la víctima. El acto lo ejecutó en ese mismo instante tras sacar de su cintura el arma blanca con la cual cometió el crimen en medio de la discusión por asuntos personales.

En el expediente el órgano acusador indicó que el procesado actuó con dolo al momento de quitar la vida a su hermano, un joven ejemplar en la comunidad.
 

