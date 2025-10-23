Joven muere atropellado mientras presenciaba carrera ilegal de motores en Santiago

Un joven identificado como Junior Evangelista Martínez falleció tras ser atropellado por un vehículo mientras se encontraba en las inmediaciones de una carrera clandestina de motocicletas, en la Autopista Joaquín Balaguer, próximo a la zona de Madeco, alrededor de las 11:30 de la noche.

Según declaraciones de sus familiares, el joven de aproximadamente 20 años no participaba directamente en la competencia, sino que presenciaba el evento cuando fue impactado por un automóvil que se desplazaba a alta velocidad.

“La juventud de ahora lo que anda es probando con 500 y mil pesos los motores. Él se paró ahí, vino un carro y se lo llevó”, expresó un primo de la victima.

Los familiares lamentaron que este tipo de actividades ilegales continúen realizándose sin control, poniendo en riesgo la vida de jóvenes y transeúntes. También señalaron que el lugar donde ocurrió el hecho es frecuentado por grupos que organizan carreras sin autorización.

“Supuestamente él estaba presenciando una carrera que había de motores. No estaba corriendo, solo iba a cruzar la autopista”, agregó otro familiar.