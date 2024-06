Johan Eduardo Belliard Aybar, uno de los dos ultimados este viernes por ser señalados de asaltar la sede del Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Naiconal, era hermano de Heriberto Belliard Aybar (Pichón), quien en el año 2023 murió en un supuesto intercambio de disparos entre agentes de la Policía, sindicado de matar a cinco personas.

Según las autoridades, Pichón era miembro de «Los Rabia», en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Su madre, Maribel Aybar, se hizo viral por defenderlo, alegando que las autoridades habían «montado una persecución» contra su hijo. «Era un delincuente, pero no a la magnitud que ellos quieren poner, como ellos se refieren», dijo la progenitora en ese entonces.

La mujer luego se vio en un video en el funeral de su hijo, que fue publicado en redes sociales, en el que decía sobre Heribelto: «El único orgullo que me queda es que esos m… no tenían b… ni g… para pelear contigo, que tuvieron que tirarte a Dicrim, porque no hay b… ni valor para haber peleado con un tolete de hombre que esta m… negra parió, y que recuerden que quedan cuatro cartuchos más», manifestó.

La señora denunció que supuestamente Pichón habría sido mandado a matar por órdenes de un hombre identificado solo como Mamut.

Sobre ultimado en caso Banco Pupular

Familiares de Johan Eduardo Belliard Aybar, uno de los dos abatidos por la Policía, luego de un presunto enfrentamiento a tiros tras ser perseguidos por su supuesta participación en el asalto al Banco Popular el pasado lunes, condenaron la acción policial contra tu pariente, en un hecho ocurrido la madrugada de este viernes en el sector Herrera, de Santo Domingo Oeste.

Un hermano de Belliard Aybar aseguró que supuestamente los uniformados irrumpieron en la casa del presunto delincuente, «lo balearon en un pie, se lo llevaron vivo, y en el camino parece que lo mataron».

«Y dijeron dizque que fue un intercambio de balas, y mi hermano no tiene ni un cuchillo en la mano. Donde todo el mundo vio cómo los policías le daban a mi hermano. Trancaron a su esposa y tiraron la niña como si fuera un juguete», dijo el hermano de Belliard Aybar. «Y todo eso se va a saber», advirtió.

«Porque aquí el presidente (de la República) a todos los jóvenes que tiene una rayita lo quiere matar sin investigar. ¿Ya lo tienen preso; por qué lo matan? Deben tener eso pendiente, señor presidente; no somos basura. Todo el mundo no es delincuente porque tenga una rayita», aseveró.