Joven recibe ayuda económica para representar a República Dominicana en EE.UU

Santo Domingo.- El dirigente comunitario representante de la Fundación Fundelsoles, Margnaury Espinal, y de la Hermandad de los Cáeme de New York, entregó 600 dólares y útiles deportivos a un joven que solicitaba la ayuda para viajar New Jersey, Estados Unidos, para representar a la República Dominicana en juegos de baloncesto de intercambio.

Espinal destacó que el joven Francisco de Los Santos «Chocó», residente del sector Las Mercedes del municipio de Pedro Brand, es un ejemplo para la juventud por su entrega y dedicación a favor del deporte.

Sostuvo que ayudar a los jóvenes es inventir en el desarrollo de la sociedad dominicana.

La madre del prospecto Yanet de Los Santos, agradeció a Espinal por por el aporte para que su hijo pueda viajar.

El jugador es miembro del Club Deportivo Bameso.