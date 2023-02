Nelson Starling Holguín Pozo, un joven de 22 años y residente en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, denunció que familiares de un hombre que le provocó la pérdida de la visión el año pasado movieron dinero para pagar la libertad del supuesto agresor.

Holguín, quien es chofer de camión, contó que el domingo 27 de noviembre del 2022 supuestamente fue víctima de un botellazo en la cara por parte de Carlos Mieses, conocido también como Bacalao.

«Nunca he tenido problemas con esa persona. Pienso que entre la familia de Carlos Mieses y el juez se movió algo de dinero», dijo la víctima.

El joven que supuestamente fue agredido por Mieses dice que su agresor está protegido por un importante empresario de la zona.

Holguín dijo, además, que su ojo izquiero también quedó con problemas producto del botellazo. «Esto me ha dado muchos problemas, ya no puedo manejar, ni estudiar. Quería hacer un curso en Infotep y ya no puedo», aseguró.

Denunció que Bacalao supuestamente fue liberado sólo dos días después de haber sido apresado, pese a haber un certificado médico que establece que Holguín tiene lesión permanente en sus ojos.

«En dos días el juez lo puso en libertad, y eso es injusto. Yo le pido a Dios que se tome justicia», concluyó el joven.