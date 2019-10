Jóvenes con futuro: cuando la educación es la llave maestra

Ámbar María Peña Marte, a sus 19 años logró acceder a su primer empleo. Laborando en Marsh Franco Acra, puede costear sus estudios universitarios en negocios internacionales y planificar su futuro.

La joven asegura que no forma parte de la estadísticas de jóvenes desempleados en el país, (según Centro para la Educación y el Desarrollo 55.3 % de la población juvenil está desocupada) gracias a las competencias adquiridas en programa Empleatech.

“Mi experiencia ha sido muy gratificante porque estoy implementado en mi trabajo y en mi desarrollo todos los conocimientos adquiridos en este programa”.

Se trata de una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que se implementa en el país a través de Junior Achievement Dominicana y otros aliados.

A la fecha este programa ha capacitado para el primer empleo alrededor de 400 jóvenes del Distrito Nacional y el gran Santo Domingo.

El objetivo explica Juan Del Orbe, coordinador de Empleatech para la República Dominicana, es educar y capacitar para la inserción en la economía digital, la cual está en expansión en todo el mundo. “Tiene una duración de tres años y beneficiará a 2,400 jóvenes de Guatemala, Salvador y República Dominicana”, explica.

De acuerdo con las investigaciones del BID, una de las principales limitaciones que tiene el segmento juvenil dominicano al termino del bachillerato para conseguir un empleo formal es el poco dominio de habilidades blandas, tales como: capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales, actitud positiva, capacidad de trabajo en equipo, así lo asegura el coordinador del programa en el país.

“Empleatech viene a dar una respuesta, creando un espacio de capacitación de jóvenes en la economía digital, un modelo económico que está en un proceso de auge y expansión en todo el mundo, en este contexto, Latinoamérica no es la excepción”, sostiene Del Orbe.

Cómo funciona. Explica el consultor del proyecto que la organización ha generado alianzas con varios politécnicos de la capital para la implementación del programa, el cual se divide en cinco módulos que incluyen: “habilidades, blandas, inglés técnico y tecnología.

César Asiático, director ejecutivo de Junior Achievement Dominicana (Jadom), dice que la piedra angular de la iniciativa son las alianzas público-privadas que facilitan los programas de pasantías y posteriormente el primer empleo formar de los jóvenes.

“Además de promover el empleo, también se les da las herramientas para que puedan emprender y algo muy importante es que les ofrecemos educación financiera”, asegura Asiático.

Mejorar las condiciones de vida. El director de Jadom dice que las expectativas que tienen es insertar en empresas formales el 25 por ciento de los estudiantes que se capaciten.

Sostuvo que los beneficiados tienen edades entre 16 a 25 años y pertenecen a zonas vulnerables de diferentes zonas del país y que estudian en escuelas y politécnicos. “Con nuestra misión les inspiramos y preparamos para ser exitosos en una economía global”.

Como parte del afianzamiento del programa De Junior Achievement Dominicana será anfitrión, y el país sede, del evento Company of The Year 2019 (COY), el más grande e importante en términos de emprendimiento juvenil en América Latina y el Caribe, con la participación de 200 delegados de 20 países de la región y Canadá, a celebrarse en Puntacana del 24 al 27 de noviembre y en el marco de la “Semana mundial del Emprendimiento”.