Jóvenes del mundo exigen frenar el cambio climático

Cientos de miles de jóvenes se movilizaron el viernes en diversas partes del mundo para enviar un mensaje a los líderes que se dirigen a una cumbre climática de la ONU: El calentamiento mundial no puede esperar.

Hubo marchas, manifestaciones y protestas desde Canberra hasta Kabul, pasando por Berlín hasta Ciudad del Cabo y Nueva York. Los eventos por la “Huelga Global Climática“ variaron desde una manifestación de solo una veintena de activistas en Seúl que usaron linternas para enviar mensajes en clave Morse para pedir acciones para salvar al mundo, hasta manifestaciones multitudinarias en varias partes de Australia que según organizadores convirtieron al evento en la protesta más grande del país desde la guerra en Irak del 2003.

En París, adolescentes y niños, algunos de sólo 10 años, no fueron a clases para protestar en las calles. Las manifestaciones tuvieron un aire festivo: unas bandas tocaron y varios niños bailaron en un parque.

Marie-Lou Sahai, de 15 años, dijo que no fue a la escuela porque “protestar es la única manera que la gente escuche“. Y en Washington, varios miles de jóvenes marcharon al Capitolio portando carteles que rezaban: “No hay planeta B“ y “Esto no puede esperar hasta que termine la secundaria“.

“Básicamente nuestro planeta está muriendo, y si no hacemos algo al respecto, vamos a morir“, dijo A.J. Conermann, quien cursa el 10mo grado. “Quiero crecer. Quiero tener un futuro“. Las manifestaciones estuvieron inspiradas en parte por el activismo de la adolescente sueca Greta Thunberg, quien en el último año ha protestado cada semana bajo la consigna “Viernes para el futuro“, exhortando a líderes mundiales a redoblar sus esfuerzos en contra del cambio climático.

“Es una gran victoria“, dijo Thunberg el viernes en una entrevista con The Associated Press en Nueva York. “Nunca hubiera previsto o creído que esto iba a pasar, y tan rápido, en sólo 15 meses“.

Se prevé que Thunberg participe el sábado en la Cumbre Juvenil sobre Clima de la ONU y que el lunes hable con líderes del mundo en la Cumbre sobre Acción Climática de Naciones Unidas. “Ellos tienen esta oportunidad para hacer algo, y deben de aprovechar eso“, dijo. “De lo contrario, deberían de sentirse avergonzados“.

El planeta se ha calentado alrededor de 1 grado Celsius (1,8° Fahrenheit) desde antes de la Revolución Industrial, y los científicos han atribuido más de 90% del aumento a las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Los científicos han advertido que el calentamiento mundial hará que el nivel del mar aumente y que haya más olas de calor, sequías, tormentas fuertes, inundaciones y otros problemas. Algunas de estas manifestaciones ya han comenzado a ocurrir.

En la cumbre climática de París en el 2015, los países de todo el mundo aceptaron contener el calentamiento mundial a menos de 2° C (3,6° F) por encima de los niveles de la era preindustrial para fines de este siglo. Pero el presidente Donald Trump subsecuentemente retiró a Estados Unidos del acuerdo porque dijo que beneficiaba a otros países a costas de los negocios y contribuyentes estadounidenses. Antes de llegar a la presidencia, Trump se refirió al calentamiento mundial como un “fraude“.