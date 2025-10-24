Nueva York. El presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) en esta ciudad, empresario Radhames Rodríguez, denunció que una banda de jóvenes se han dedicado a estafar bodegueros en los cinco condados con la tarjeta EBT clonadas.

Los comerciantes se han dado cuenta de la «estafa» porque figuran múltiples compras a las dos, tres y cuatro de la mañana, hora en que el negocio está cerrado. Luego, el verdadero propietario de la tarjeta se presenta al establecimiento a reclamar, sin que el bodeguero tenga responsabilidad alguna.

Dijo que algunos jóvenes asisten a bodegas para fotografiar o firmar la licencia del negocio, por obligación a la vista del público, y los comerciantes deducen que lo hacen con algún despropósito.

Rodríguez solicita a las autoridades correspondiente tomar cartas en el asunto porque los reportes sobre las estafas ascienden a decenas de miles de dólares, y cada vez más por el continuo acto delictivo.

La Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) es un sistema electrónico que permite a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pagar sus alimentos con los beneficios de SNAP.

Cuando un participante compra en una tienda autorizada por SNAP, se debita de su cuenta EBT de SNAP para reembolsar a la tienda los alimentos adquiridos.

Más de 42 millones de estadounidenses se benefician de la tarjeta lo que equivale aproximadamente al 12,3% de la población estadounidense en el 2024. Estos beneficios se otorgan en hogares que cumplen con los requisitos de bajos ingresos y se utilizan para comprar alimentos.

La EBT se utiliza en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam. Desde junio de 2004, la EBT ha sido el único método de emisión de SNAP en todos los estados.

Dio crédito a lo dicho recientemente por el doctor Leonel Fernández de que «el PRM ha hundido el país en la delincuencia y ahora se está desmoronando, las quejas de nuestros familiares de RD son infinitas porque el partido de gobierno tiene el país manga por hombro».