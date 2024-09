Jóvenes talentos de la gastronomía cocinan sueños

Los jóvenes Eduardo Popoters, dominicano y Marbin Brito, oriundo de Venezuela han unido el sazón dominicano con el venezolano para cocinar una propuesta gastronómica ‘Aperísima’.

Sí, así se denomina el proyecto culinario de estos dos jóvenes de 28 y 35 años. Una sabrosa idea de negocios que nació en el año 2022 con su primer food truck ubicado en la avenida Abraham Lincoln y que recientemente dio formal apertura a su tercer local en la Núñez de Cáceres. Esta última es la primera sucursal en ser local comercial, ya que las primeras dos funcionan como food trucks.

Este emprendimiento además de ser un sueño de sus creadores es el sustento económico, para otras 12 personas de nacionalidades venezolana, cubana y dominicana.

“Desde el principio, decidimos hacer las cosas bien, no solo por el éxito del negocio, sino para que nuestros colaboradores se sintieran comprometidos y nuestros clientes experimentaran la verdadera esencia de la gastronomía venezolana”. Ver a mis paisanos emocionados al recordar nuestra tierra, a través de nuestros platos, nos demuestra que hemos creado una conexión especial”, expresó Marbin Brito.

Explica además, que la idea surgió del deseo de ofrecerle al público local, la variedad y sabores propios de la región zuliana de Venezuela , “ya que aquí en RD son muy pocos los lugares de comida con ese enfoque”, explica.

Tomar el riesgo

Iniciar un negocio de food truck es una excelente manera de entrar en el negocio de la comida rápida, pero también es un reto que implica muchos compromisos. Sin embargo, el deseo de emprender de Popoters y Brito los empujó a correr el riesgo.

“Vimos que se desocupa una vacante en Garden Food Truck de comida venezolana y de una hicimos las gestiones para introducirnos sin tener la más mínima idea de lo que significaba, aún decidimos asociarnos”, explican.

Una decisión que los mantiene en constante aprendizaje. “ Como dice el dicho la experiencia no se improvisa y nosotros en lo particular teníamos en mente lo que queríamos pero no contábamos la experiencia necesaria de cómo hacerlo posible y es algo que hemos aprendido en el camino luego de muchos tropiezos”, aseguran.

Fusión

Si bien el menú de Aperisima está centrado en la gastronomía venezolana, los jóvenes promueven la fusión de comida dominico-venezolana, “ofrecemos platos muy venezolanos pero también nos adaptamos al público local con platos dominicanos y con la mezcla de ambas culturas culinarias”, destacan. Agregan que su meta es hacer las cosas bien, cuidar los detalles, ser él críticos de su trabajo y crecer en el sector de la comida rápida.