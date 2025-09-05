Juan Ariel Jiménez lo predijo: el dólar rompe récord histórico en septiembre en RD$64

El economista y profesor de Harvard , Juan Ariel Jiménez, advirtió a inicios del año 2025 que el dólar en República Dominicana podría alcanzar los RD$65. Hoy, esa proyección se confirma con cifras: la moneda estadounidense se cotiza ya en RD$64, su precio más alto en la historia reciente.

En febrero , Jiménez explicó que el fenómeno respondía a la política monetaria restrictiva en Estados Unidos y al aumento de la demanda de dólares en el país. Entonces afirmó: “El dólar podría llegar a RD$65 en los próximos meses”.

El exministro de economía también señaló que el Banco Central enfrentaba una difícil paradoja: mantener la estabilidad cambiaria conlleva altos costos económicos, en un contexto internacional de tasas elevadas.

La realidad de septiembre: récord histórico

Tasa del dólar

Jiménez explicó que desde el jueves en los bancos del país la divisa se comercializa entre RD$63,85 a RD$64,05 y que la jornada del dólar ha alcanzado un récord tras superar su techo histórico de cambio de los 63.25 pesos por unidad.

Señaló que de acuerdo con cifras del Banco Central, en el último mes el peso dominicano se ha depreciado un 4 %, pasando de RD$61,31 a principios de agosto a RD$63,79 a inicios de septiembre. Mientras que en el último año, la pérdida de valor frente al dólar alcanza un 6,3 %.

Puntualizó que la depreciación también se ha adelantado a las proyecciones oficiales: el Banco Central había estimado que para 2026 la tasa promedio rondaría los RD$63,79, una cifra que ya fue alcanzada este mes.