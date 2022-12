Juan Ariel versus Sigmund Freund por ley de fideicomiso público

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez y el director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund sostuvieron un debate digital en Twitter, basado en las críticas al proyecto de ley de fideicomiso público que se aprobó en dos lecturas en el Senado y que volverá a la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Freund, que además es el delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral, respondió a los planteamientos del exministro, al precisar que durante los gobiernos PLD se creó RD Vial, ParqueaT RD y Fideicomiso Juan Bosch. «Tomaron deudas e hicieron compras y contrataciones todas al margen de una ley. Ahora, el presidente Luis Abinadersomete una ley para regular el uso de los fideicomisos y ellos se oponen», lo que consideró como populismo e incoherencia como politiquería.

«El estimado @SigmundFreund responde a mis críticas puntuales al proyecto de ley de fideicomisos públicos con este tweet. No responderé los ataques personales, no es mi estilo, además no lo necesito. En este hilo aclaro algunas cosas desde el punto de vista técnico», replicó el también miembro del Comité Político del PLD.

Tanto Jiménez como Freund se enfrascaron en planteamientos y respuestas en dicha red social, al abordar detalles de algunos de los citados contratos y sus respectivos procesos de compras.

En RDVIAL se puede ver el contrato y comprobar que establece claramente que se usa el proces de la Ley 340-06 de contrataciones públicas.



También puede entar a la página web y verlo más fácil.



Debajo imagen y link.

https://t.co/LOQ1XdKTPa pic.twitter.com/axupKSg3po — Juan Ariel Jiménez (@JimeneznJuan) December 27, 2022