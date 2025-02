El periodista Juan Bolívar Díaz, uno de los comunicadores de larga trayectoria mencionados en la «lista negra» de Johnny Arrendel sobre supuestos sobornos de la USAID, afirmó que llevará el caso a los tribunales.

«Tenemos que recurrir a los recursos que tenemos y no permitir que la impunidad se fortalezca en las redes. Eso es tan nocivo como la impunidad en el robo público», expresó.

Lamentó, en una entrevista en el programa El Día de Telesistema Canal 11, que algunos colegas hayan «amplificado» la supuesta campaña de descrédito, la cual tuvo que ser retractada por «falta de pruebas».

«Esta vez ha habido una coordinación muy grande para reproducirla en las redes, las cuales cada vez son más nocivas y tóxicas», señaló el embajador saliente de España.

Recordó los ataques que ha recibido por mantener su postura firme contra la corrupción y la impunidad.

«Esos salarios no los gana ni el embajador de los Estados Unidos. Yo no sé ahora, pero hace cinco o seis años no ganaba más de 21 mil dólares. Se fue de las manos en todos los sentidos. Que me ataquen a mí no me importa; pasé tantos años bajo ataques que… una bomba destruyó mi automóvil, después intentaron matarme», relató.

«Un año me fui y estuve en autoexilio, luego regresé al país y viví bajo amenazas, algunas muy graves. Después de eso, me condenaron en un juicio rápido, sin permitirme defenderme. Me impusieron una condena de seis meses de cárcel y una multa de 240 mil dólares», condenó.

USAID y partidos políticos

Reveló en qué proyecto financiado por la USAID participó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones políticas. Bolívar Díaz destacó que se trató de un programa de formación de jóvenes, a través del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana en el año 2005. «

El proyecto de formación de líderes políticos fue uno de los más relevantes, y el PLD fue el partido que más personas inscribió, con un 32%, seguido del PRD.

El requisito era una carta firmada por el secretario general del partido, para garantizar que llegara a los líderes de las organizaciones políticas», recordó el comunicador.

PLD se formó mediante fondos de la USAID, dice Bolívar Díaz «Se formaron 2,040 jóvenes de los partidos políticos, y el PLD fue el que más inscribió. Este fue uno de los proyectos más grandes de la USAID, al igual que la Casa Comunitaria de Justicia», añadió en la entrevista del programa El Día de Telesistema Canal 11.

Suspensión de fondos de la USAID

La suspensión de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se debe a una orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que congela gran parte de la ayuda exterior del país.

Esta medida afecta a programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en todo el mundo, incluida la República Dominicana. En este país, la USAID ha sido clave en áreas como la lucha contra el VIH/SIDA, la mejora del acceso a la educación y el fortalecimiento de la infraestructura pública.

Según datos hasta el tercer trimestre de 2024, la USAID había implementado el 30% de las iniciativas de cooperación acordadas con diversos sectores de la República Dominicana, con un valor de 238,321,910 dólares, equivalentes a 13,307.9 millones de pesos.

De estas iniciativas, el 50% superaban los 10 millones de dólares, siendo la partida destinada a salud y seguridad social la que concentraba el grueso de la inversión de la agencia en el país, con un monto que asciende a 42.3 millones de dólares.