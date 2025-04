Juan Bosch: “Soy honrado y no vivo del dinero del pueblo”

“En sus siete meses como presidente de la República, Juan Bosch nunca usó en el país la banda presidencial y la única vez que se la ciñó, y a regañadientes, fue en ocasión de una visita oficial a México, su única visita al exterior como jefe de Estado. La cinta fue confeccionada por los mejicanos, porque Bosch debía figurar en un acto público junto al presidente Adolfo López Mateos y así lo exigía el protocolo azteca”.

Con esta narración, Miguel Guerrero, autor del libro “Balaguer y Bosch: los grandes rivales de nuestra historia reciente”, comienza el capítulo III, titulado “Bosch y la banda presidencial que nunca usó en el país”, en el cual explica los motivos por lo que Bosch, la única vez que llevó en su pecho la simbólica banda en la República Dominicana, fue en su entierro, por lo que bajó a la tumba con ella.

De acuerdo con el autor, esa banda fue traída por su esposa, Carmen Quidiello, cuando regresaron al país, quien luego la entregara a Zaida de Lovatón, antes de la partida al exilio de Bosch, días después de su derrocamiento, el 25 de septiembre de 1963. “Doña Zaida guardó ese símbolo con respeto” -le dijo años después el arquitecto Mariano Sanz, en carta de fecha 2 de junio de 1918-. “Antes de morir nos la entregó a mi esposa y a mí para conservarla y usarla a nuestra discreción”.

En esa misma misiva, Sanz revela que antes de que Bosch muriera, entregaron la banda a Diómedes Núñez, secretario del expresidente. “Posteriormente recordamos haberla visto colocada al pecho de don Juan, en ocasión de su entierro”, ese fue el destino de esta banda, confeccionada a toda prisa por los mejicanos. Permaneció así durante 55 años.

Versiones de Bosch sobre el golpe que lo derrocó

En la obra, Guerrero explica las diferentes versiones sobre el golpe que derrocó al profesor Juan Bosch y en la página 81 se revela que en una serie de charlas, con motivo del séptimo aniversario del golpe, en septiembre de 1970, por el programa radial del PRD, Tribuna Democrática, Bosch culpó de la trama al embajador norteamericano, John Barthlow Martin y a los miembros de la misión militar.

“En 1970 Bosch sostenía que el golpe había sido instigado por la Embajada de los Estados Unidos, sin el consentimiento del presidente John F. Kennedy, que desconocía por completo las actividades ilícitas de su embajada en Santo Domingo”.

El Bosch marxista, pero no leninista

En la obra “Balaguer y Bosch: los grandes rivales de nuestra historia reciente”, también se pone en contexto que el 14 de marzo de 1975, el expresidente Juan Bosch convocó a los medios para dar una declaración, confirmando un cambio de ideología política. “Se me puede definir como marxista, porque creo en el marxismo y creo en el socialismo, pero no se me puede definir como marxista leninista, ni como marxista maoísta”.

Según publicó el vespertino El Nacional, ese mismo día Bosch llamó a los periodistas a su residencia, para referirse a una entrevista concedida por el presidente Balaguer al escritor peruano, luego Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa y al cineasta francés, Jacques Renoir, en la que expresa su admiración a Bosch como escritor, señalando que el mandatario “no tiene peso a la hora de juzgar la obra de ningún intelectual dominicano”.

“No vivo con el dinero del pueblo»

En la página 167 de esta investigación histórica, el autor recuerda una inolvidable declaración de don Juan: “Lo que me interesa es que el pueblo dominicano me respete, porque le he señalado el camino de la verdad y la justicia, porque soy honrado y no vivo con el dinero del pueblo, porque ni siquiera el dinero a que por ley como expresidente tengo derecho, lo he cobrado ni lo cobraré jamás”. También rechazó las acusaciones sobre la supuesta militancia comunista, señalando que no la rechazaría, a pesar de que Balaguer “necesita hacerlo creer por dos razones”: demostrar que él no lo era y y, además, porque su rival “se ha dolido sobremanera que yo haya pedido el Premio Nobel para el presidente Luis Echevarría, de México y no para él”….