Juan Carlos Pichardo: “los jóvenes deben tener los pies puestos sobre la tierra”

El humorista Juan Carlos Pichardo Villar exhortó a los jóvenes a tener los pies puestos en la tierra y saber que todos tenemos un norte, recordando que es bueno vivir al instante, pero que hay que tener una visión al futuro.

El comediante señaló, en el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz de la producción de Ángel Puello Televisión Group para Color Visión, que algo que siempre le ha funcionado es visualizarse en 10 años más mantener “los pies sobre la tierra”.

Pichardo manifestó que para todo hay que tener un límite, porque el que no tiene límite y no traza límites en su vida, se le pueden ir las cosas de control. “Yo tengo una ley como de vida y es que yo trato de saber más lo que no quiero, que lo que quiero, lo que quiero puede aparecer pero que lo que pueda querer me sorprende; soy una gente que voy caminando por la vida, no tropezando, pero sí sabiendo de que si tropecé tengo que seguir hacia adelante ”, agregó.

Juan Carlos Pichardo Villar ha sido ganador en los últimos tres años consecutivos de los premios Soberano como humorista del año, es músico empírico toca 7 instrumentos musicales, decidió hacer humor con la música agregando un show musical con imitaciones de voces, ha formado su propia empresa JC Pichardo Entertainment de realización, planificación y desarrollo de eventos y se liga a su mundo artístico, pero no simplemente a lo que él hace como humorista, sino más amplio con todo tipo de eventos.