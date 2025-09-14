Juan Elías eleva la adoración cristiana con su nuevo tema “Como un Fuego”

La música cristiana continúa revelando talentos que, pese a la falta de proyección, logran marcar corazones con su voz y su mensaje. Tal es el caso del joven adorador Juan Elías, quien ha convertido cada canción en un puente de conexión entre Dios y quienes lo escuchan.

Inspirado en el pasaje bíblico de Isaías 43:7 —“Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas”—, Juan Elías ha tomado como norte llevar la adoración más allá de un escenario, transformándola en una experiencia espiritual que toca a cada oyente.

Con canciones como “Levántate de Ahí” y su más reciente lanzamiento “Como un Fuego”, interpretada junto a la destacada voz de Nilsy Velásquez, el artista deja claro que su talento se forja bajo la inspiración y el propósito de un Dios que lo llamó para adorar.

El tema “Como un Fuego” ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube Juan Elías Oficial, donde el público puede disfrutar de su propuesta musical cargada de fe y esperanza.

Quienes deseen seguir de cerca su trayectoria pueden encontrarlo en YouTube y en Instagram como @juan_elias_oficial.