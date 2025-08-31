Juan Gabriel: homenaje emotivo en Ciudad Juárez a nueve años de su fallecimiento

Ciudad Juárez.- Luego de nueve años de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel sus seguidores llegaron desde distintos puntos de México y el extranjero para rendirle tributo en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua, norte), la urbe fronteriza que lo vio nacer artísticamente y que lo recuerda cada aniversario luctuoso.

Por cuarto año consecutivo, Diego de Juárez, coleccionista y miembro de un club que cumple 44 años de trayectoria, se desplazó desde Torreón (Coahuila, norte) al evento Juan Gabrielísimo, organizado por la familia Aguilera, el Museo Juan Gabriel y el Gobierno municipal de Ciudad Juárez.

“Cada año expongo lo que logré recolectar a lo largo de este tiempo porque queremos seguir manteniendo vivo su legado”, compartió el coleccionista.

De Juárez insistió en que la música de Juan Gabriel es la forma de mantenerlo «vivo», como el propio artista comentaba.

“Él (Juan Gabriel) decía: ‘Mientras se escuchen mis canciones, ahí voy a estar yo’. Y nosotros seguimos escuchándolo porque queremos que siga vivo. Su música traspasó fronteras, cantó en varios idiomas y decía que cada cinco minutos se escuchaba una canción suya en el mundo. Así es, y así queremos que siga siendo”, expresó el seguidor de ‘Juanga’.

Artista Juan Gabriel. Fuente externa

Desde Perú, también llegó Julia Catalina Velásquez, quien nunca se ha perdido el festival, desde el primer aniversario luctuoso en 2016.

“Representa un honor para mí poder devolver toda la alegría que nos ha dado en 45 años de carrera. Para mí es un honor estar en Ciudad Juárez, que es la ciudad donde más tributo y homenaje le rinden, mucho más que en Ciudad de México”, afirmó.

El homenaje incluyó también una misa en la iglesia de San Lorenzo, a la que asistió la familia del cantante.

En entrevista, su hijo Jean Gabriel compartió la importancia de este momento y del cariño que los seguidores del ‘Divo de Juárez’ siguen mostrando.

“Muy orgulloso y muy feliz de que la gente continúe cantando y bailando sus canciones, viviendo su memoria aquí. Sin esta ciudad, sin esta gente, no hay Juan Gabriel”, afirmó Jean Gabriel.

Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a los fronterizos por «seguir cantando, recordándolo y manteniendo su memoria y su nombre vivos”.

El homenaje culminará el domingo 31 de agosto en la Plaza de la Mexicanidad, con la cantante española Natalia Jiménez.

Ahí se espera también la presentación de mariachis, imitadores y del propio hijo de Juan Gabriel, todo en el marco del emotivo tributo que desde el 23 de agosto pasado ha reunido a cientos de admiradores que corean sus éxitos.

Fallecido de un infarto en agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica (EE.UU.), Juan Gabriel fue uno de los más importantes cantantes mexicanos, compuso para más de 200 artistas y vendió más de 30 millones de discos.

Canciones como ‘No tengo dinero’, ‘Esta rosa roja’, ‘Qué divino amor’, ‘En esta primavera’ o ‘Siempre en mi mente’, marcaron desde principios de 1970 toda una época de éxitos ininterrumpidos.