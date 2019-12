Juan Guaidó lamenta RD pida visas a venezolanos

El líder opositor y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lamentó este martes que las autoridades de República Dominicana tomaran la decisión de solicitar visa a los venezolanos.

Informó que mantiene conversaciones con los representantes de ese país para tratar de flexibilizar la medida anunciada por el Ministerio de Exteriores de esa nación.

“Lamentamos la medida de República Dominicana de solicitar visa. Estamos hablando con las autoridades para ver cómo se flexibiliza. Queremos saber si requieren algún tipo de elemento adicional para poder llegar a un acuerdo, un término que favorezca a los más necesitados. A esos venezolanos que necesitan de atención y que se han visto obligados a ser desplazados», indicó Guaidó, quien es reconocido por unos 60 países.

A partir del 16 de diciembre los venezolanos deberán solicitar visa para ingresar a la isla, así lo anunció el gobierno de Danilo Medina el pasado lunes lunes.

Hasta ahora los ciudadanos venezolanos no requieren visa de turista para ingresar a Dominicana. Sólo deben comprar una tarjeta turística –que puede adquirirse en el aeropuerto– y pagar un impuesto al regresar a su país con base en el tiempo que permanecieron aquí. Desde hace varios años, República Dominicana ha sido una de las opciones más económicas y viables para los venezolanos que buscan huir de la crisis que viven.

Guaidó agradeció a países como Colombia y Brasil por la forma cómo han tratado a los migrantes que huyen de la crisis.

30 mil venezolanos.- Se estima que unos 30,000 venezolanos residen en República Dominicana. De éstos calcula que el 97% reside sin autorización debido a que han agotado el tiempo para el que se les permitió entrar. Muchos de los venezolanos que viajan al país caribeño lo hacen de manera transitoria y por poco tiempo, ya que aquí pueden adquirir productos de primera necesidad y medicamentos que no encuentran en su país. Dominicana no les pone importantes limitaciones para llevarlos en sus equipajes.