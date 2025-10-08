Juan Guerrero lidera triunfo de San Carlos

Juan Guerrero lidera triunfo de San Carlos

El reboteo Juan Guerrero va al canasto.


El centro Juan Guerrero volvió a cargar sobre sus hombros la ofensiva del club San Carlos que la noche de ayer superó 96-86 a El Millón, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Un triunfo que coloca a la escuadra de las “Cinco Esquinas” a saborear la primera posición del grupo A con marca de 4-2, a 0.5 partido de ventaja del grupo Mauricio Báez que ocupa el segundo lugar con 3-2.

El Yireh, con su récord de 1-5, último puesto del grupo B, se convirtió en el primer combinado con cinco derrotas, restándole cuatro choques de la fase regular y que solo otorga tres plazas a la siguiente fase, de Eliminación. Aunque el marcador fue por 10 puntos arriba, definido en la parte final, el partido fue bien batallado por los millonarios hasta los últimos tres minutos, ante un eufórico público que creyó podrían rebasar en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias. Juegos de Hoy. A las 7:00 pm chocan Los Prados ante Rafael Barias, y a las 9:00, San Lázaro contra Mauricio Báez.

Digo