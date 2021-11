Juan José Ayuso, a 4 años de su partida; se destacó en el periodismo y la literatura

Recordatorio . Dejó un legado en el periodismo dominicano con sus trabajos de investigación

Eladio Pichardo

ESPECIAL PARA HOY

Lo conocí en 1990 cuando se desempeñaba como gerente de Relaciones Públicas del Grupo Selman, donde yo laboraba como mensajero interno y apenas comenzaba la carrera de Comunicación Social. Fue una relación sincera y de respeto, como de un padre y un hijo, que se mantuvo hasta sus últimos días.



Ese fue el Poeta-como le decíamos-, el escritor y periodista Juan José Ayuso, una persona que, a pesar de ser autodidacta, tenía una preparación extraordinaria y dejó un legado en el periodismo dominicano con sus trabajos de investigación y sus columnas de opinión en los diversos periódicos donde prestó sus servicios.

Falleció a los 77 años el 26 de octubre de 2017 tras sufrir un paro cardíaco semanas después de ser sometido a una intervención quirúrgica. Le sobreviven su esposa Luz Delfina de los Santos, sus hijos José Alejandro y Leticia Rosa, así como cinco nietos y un biznieto.



Hoy, a 4 años de su partida, es bueno recordarlo como fue: amable, educado, colaborador, conversador, pero además era perfeccionista, pues trataba que los errores o faltas fueran lo menos posible, o que no existieran. Lo que hacía debía quedar a la perfección, o casi.



Esta amistad que me envolvió con Ayuso no solo se mantuvo en esa primera etapa, ya que luego de ese primer trabajo él fue trasladado a Refrescos Nacionales (Hoy Bepensa Dominicana), donde me llevó como su asistente en la Dirección de Comunicaciones y permanecí por 4 años. Luego, en 1998, ya graduado de periodista, me recomendó con Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico HOY, porque “debes estar trabajando en lo que estudiaste”, y así fue.

contrataron para trabajar junto a la periodista investigadora Minerva Isa, labores que ejercí por 13 años.

Ayuso dejó un vacío en el diarismo de opinión ya que su columna Al Día, que publicaba martes, jueves y sábado en El Nacional, era una de las más leídas, donde trataba temas relevantes de política, literatura, entre otros.



Sus trabajos de opinión y de investigación también ilustraron las páginas del desaparecido vespertino Ultima Hora, así como del Listín Diario y El Caribe, entre otros periódicos de amplia circulación nacional.



A finales de los años 50 entabló una amistad con escritores y artistas de la nueva vanguardia cultural. Entre estos destacan el poeta y militante revolucionario domínico-haitiano Jacques Viau Renaud, a quien le dedicó un poema para honrar su memoria luego de su trágica muerte durante la lucha armada en uno de los muchos enfrentamientos con el soldado invasor.



Fue uno de los más notables poetas de la llamada Generación del 65. Formó parte del movimiento constitucionalista que, en ese año, trató de devolver la democracia al pueblo dominicano, que había sido truncada por el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, instaurándose luego una sangrienta y corrupta dictadura.



Pionero en la industria de la publicidad de la República Dominicana, tuvo una vasta cultura y aportó al periodismo, las relaciones públicas y a la poética nacional. Además, incursionó en el ensayo con textos de política e historia.

En 1968, Ayuso se desempeñó como jefe de información nacional en la revista ¡Ahora!, y de la revista de humor político Cachafú fue co-fundador, junto con el periodista Francisco Álvarez Castellanos.

Una brillante carrera

La carrera profesional de este ilustre periodista inició a partir de 1961, luego de la muerte del dictador Rafael Trujillo. Ayuso nació en La Vega, en 1940, y desde 1942 su familia se trasladó a Santo Domingo.



En 1965, trabajó como director de Prensa del Gobierno constitucionalista del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, puesto que pasó a ocupar en el gobierno provisional de Héctor García-Godoy hasta 1966. Además, fue director de Extensión Cultural de la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de 1968 a 1972, y regente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) entre agosto de 1974 y agosto de 1975.



De 1986 a 2007 laboró como vicepresidente de Comunicación del Grupo Empresarial Selman, y en 1992 obtuvo la primera mención de honor del concurso Acerca de la Identidad Dominicana, de Unión Latina, con su ensayo “Pasajeros en Tránsito”.

Dos de los muchos momentos que compartí junto al poeta Ayuso.



Fue autor de proyectos para instrucción y educación sistemáticas a través de la radio y la televisión (guiones para 45 segundos a un minuto y para 15 a 25 minutos) en los temas de historia, derechos y deberes constitucionales y gramática y estilo.



Se desempeñó como conferencista en varias provincias del país con temas de historia, literatura y ética profesional del periodismo (Moca, Santiago, Higüey, San Pedro y San Francisco de Macorís, Mao, San Cristóbal).

Dentro de sus reconocimientos más importantes están el Premio a la Excelencia Periodista Dominicano, de la Fundación Pellerano Alfau, en 1994, y el Premio de la Fundación Corripio, Periodismo Escrito, del año 2011.