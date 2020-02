Juan Luis Guerra y Rita Indiana marcharán tras la suspensión de las elecciones municipales

Los cantautores dominicanos Juan Luis Guerra y Rita Indiana anunciaron este martes que acudirán el jueves próximo a la “Marcha por la Democracia” convocada por organizaciones que reclaman a la Junta Central Electoral (JCE) explicaciones sobre la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero.

“Me uno al clamor de los dominicanos este 27 de febrero por la democracia y el derecho que tenemos todos de elegir a nuestros gobernantes con justicia y transparencia”, dijo el cantautor a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.

Guerra, además, reveló que estará presente, “sin representar partidos, pero unánimes en forjar una mejor nación. ¡Qué Dios bendiga la República Dominicana!”.

Mientras, Indiana dijo que participará en la marcha del jueves, día de la independencia nacional, programada para iniciar en la avenida 27 de Febrero esquina avenida Núñez de Cáceres, para finalizar en la Plaza de la Bandera, frente a la sede la JCE.

“El pueblo dominicano se tiró a la calle a exigir transparencia total en el proceso electoral. Yo me uno a ese clamor y estaré este 27 de febrero con ustedes en la Plaza de la Bandera a las 9:00 de la mañana exigiendo libertad y justicia para todos nosotros. ¡Únete tu también, trabucazo 2020!”, dijo la cantautora y escritora, quien también utilizó Instagram para su mensaje.

Indiana, conocida como “la Montra”, inicia su video con la estrofa: “Clavo con clavo soga con sal, to lo corrupto van a temblar”.

La marcha coincidirá con el último discurso de rendición de cuentas al país que ofrecerá el presidente dominicano, Danilo Medina, cuyo segundo mandato de cuatro años concluye el 16 de agosto próximo.

Los mensajes de Guerra e Indiana siguen a los de artistas de origen dominicano como Romeo Santos y la actriz Zoe Saldaña, quienes han expresado su apoyo a los manifestantes que desde el 16 de febrero se han apostado frente a la sede de la Junta Central Electoral para protestar por la suspensión de los comicios municipales y exigir que el órgano ofrezca explicaciones convincentes sobre lo ocurrido.

Los inconformes, en su mayoría jóvenes de ambos sexos, hicieron una pausa el domingo para no coincidir con una marcha de partidos políticos de oposición, que también exigen a la JCE aclarar el por qué de la suspensión de los comicios.

La Junta suspendió las elecciones cuatro horas después de su inicio.