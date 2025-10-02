Juan Manuel Méndez dará un importante anuncio a todos los dominicanos hoy

Juan Manuel Méndez Méndez.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó este jueves que en las próximas horas realizará un anuncio que calificó de “importante y trascendental” en su vida.

A través de un emotivo mensaje, Méndez expresó que este momento lo había soñado durante muchos años y aprovechó para agradecer a Dios, a su familia y a la sociedad en general por el respaldo recibido en todo su trayecto profesional.

“Doy gracias a Dios por todo, por la familia, por las bendiciones que siempre Dios nos da. Gracias por un nuevo día”, manifestó.

Méndez, quien ha estado al frente del COE en momentos cruciales de emergencias nacionales, adelantó que el anuncio marcará el inicio de una “nueva aventura” en su vida.

“Agradecido de Dios y de todos ustedes ya es hora de tomar decisiones y de agradecer y de devolver, devolver todo lo que Dios nos ha brindado y que ustedes también me han brindado”, expresó.

“Gracias por todo y esperen las informaciones que en unas horas daré daré para que juntos emprendamos una nueva aventura. Bendiciones”, concluyó.

El mensaje ha generado expectativas dentro de sus seguidores.

