Juan Manuel Méndez dice aspiraría hasta «regidor» si Abinader se lo pide

El director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, afirmó hoy que no aspira a cargos políticos a menos que el presidente Luis Abinader se lo solicite.

“Yo no quiero ocupar ningún cargo que no sea el que el presidente lo decida. Si el presidente me dice a mi yo quiero que usted sea regidor, usted puede estar seguro que lo voy hacer, porque aceptación tengo”, manifestó Méndez.

Al ser entrevistado en el almuerzo semanal del “Grupo de Comunicaciones Corripio”, Juan Manuel Méndez, refirió que el trato directo del mandatario hacia su persona es el punto de diferencia con otros mandatarios que lo han tratado.

“El trato que me ha dado el presidente Abinader en lo particular, es lo que a mí en lo particular me ha conquistado. Me respeta, me consulta, me trata, le escribo y me responde de manera directa, he dicho que está haciendo un buen Gobierno y que por ende, amor con amor se paga”, externó el mayor general retirado.

Las declaraciones de Juan Manuel Méndez se producen en momentos en que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explica a la ciudadanía la situación en la que se produjeron las inundaciones del pasado viernes en el Distrito Nacional y parte de Santo Domingo Oeste.