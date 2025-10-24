Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, manifestó su preocupación por el comportamiento de la tormenta tropical Melissa, al asegurar que en sus dos décadas al frente del organismo no había presenciado un fenómeno con estas características.

“Nosotros le decimos que no se descuiden porque tenemos suelos saturados y este evento se ha comportado todavía de una manera más errática que la que teníamos ayer. En los 20 años que tengo frente al Centro de Operaciones de Emergencia nunca había visto eso, no lo había visto”, expresó Méndez.

Añadió que “la forma de comportamiento de ese evento y hacia dónde va, eso con sinceridad nos preocupa”.

El general reiteró que varias provincias del país permanecen en alerta roja y exhortó a la población a permanecer en sus hogares debido al nivel de riesgo asociado al fenómeno.