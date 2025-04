Juan Manuel Méndez sobre Jet Set: «A mí nunca me dijeron que los hombres no lloran; yo siempre he llorado»

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, compartió los desafíos emocionales y físicos que enfrentó durante las labores de rescate tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

Méndez calificó el operativo como «agobiante», y reveló cómo las intensas horas de trabajo afectaron su salud, especialmente debido a su condición de diabetes. «Durar muchas horas de pie me afectó mucho; no utilicé un baño en todo el tiempo», precisó.

Además, Méndez expresó que, aunque no suele exteriorizar sus emociones durante los operativos, esta tragedia lo ha sobrecogido profundamente. «En los sentimientos nadie manda. Cada vez que yo hago un operativo, no me ven llorar, pero situaciones como esta te abruman.

A mí no me preocupa el tema de que debí o no llorar», compartió en una entrevista este miércoles en el Sol de la Mañana del grupo RCC Media.

El director del COE reconoció que aún experimenta momentos de gran tristeza cuando reflexiona o habla sobre el evento, afirmando que «tiendo a llorar todavía». También destacó que no cree en la represión emocional. «A mí nunca me dijeron que los hombres no lloran; yo siempre he llorado. Ante el dolor ajeno, tú no puedes reprimirte», agregó.

Zona cero- Jet Set/ Foto Alexis Monegro

Por otro lado, informó que los rescatistas involucrados en el operativo están recibiendo asistencia psicológica, sin que hasta ahora se hayan presentado problemas graves de salud física. Subrayó la importancia de brindar apoyo a quienes enfrentaron directamente el impacto de esta tragedia.