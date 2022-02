Juan Martín del Potro disputó su último partido como tenista profesional

Juan Martín del Potro disputó el último partido de su carrera como tenista profesional. Regresó a las canchas en el Argentina Open tras 965 días de inactividad. Se enfrentó a su amigo Federico Delbonis, con quien ganó la Copa Davis en 2016. “Delpo” pudo hacer poco ante Delbonis, quien le ganó en 6-1 y 6-3.

El momento más emotivo del encuentro se dio a un juego de la derrota del tandilense, quien esperando el saque rival, se quebró en lágrimas. Inmediatamente el Buenos Aires Lawn Tennis comenzó a vitorear «¡Oleee Olé Ole, Delpo, Delpo!” Cuando se secó el llanto y continuó con el partido sin rendirse, pero Delbonis triunfó. Al término del encuentro ambos tenistas se dieron un abrazo emotivo y, casi inmediatamente, los gritos de la afición comenzaron nuevamente.

«Es un momento que no quería que llegue nunca porque no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla y cumplir otro milagro como hice con la muñeca, pero a veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder y que a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante», dijo Juan Martín tras el final encuentro.

El exnúmero 3 del mundo, campeón de la Copa Davis en 2016, del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y doble medallista olímpico (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012), intentó sacar ventaja con el saque y con su poderosa derecha, pero tuvo varios errores no forzados, sobre todo en el primer parcial.

Juan Martín del Potro

Cuatro operaciones en la rodilla

Juan Martín del Potro, de 33 años, se sometió a cuatro cirugías en la rodilla derecha para intentar volver al circuito, la última en marzo pasado.

Esa fue la octava operación que tuvo que realizarse el argentino, que se operó la muñeca derecha en 2010 y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.

En enero de este año confirmó que volvería a jugar tras poco más de dos años y medio en el Abierto de Argentina y después en el Abierto de Río de Janeiro, pero tras el encuentro ante Delbonis dejó entrever que no estará en el torneo carioca.

«Es un momento que no quería que llegue nunca porque no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla y cumplir otro milagro como hice con la muñeca, pero a veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder y que a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante», dijo Del Potro apenas terminado el encuentro.

El tenista de Tandil dijo que cumplió «todos sus sueños con el tenis» y que se ganó algo más importante que «un torneo o una copa», el «amor de toda la gente».