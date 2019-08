JUAN MIGUEL SUERO: “Estoy emocionado por jugar en un Mundial”

El canastero dominicano, Juan Miguel Suero, proclamó ayer que ha hecho realidad su sueño de estar representado su país en un Campeonato Mundial.

“Estoy ansioso que llegue el domingo para debutar ante Jordania en el Mundial, donde saldremos a la cancha a darlo todo”, subrayó Suero al conversar desde China, a través del departamento de Prensa de la Selección Nacional.

Dijo que han estado entrenando a todo vapor y se siente muy cómodo con todos sus compañeros. “En estas tres semanas de duro trabajo, hemos logrado avanzar mucho en los sistemas ofensivos y defensivos”, agregó.

Adujo que uno de los aspectos clave es que están rotando mucho mejor el balón y la concentración de los jugadores cuando se llama una jugada, es mucho mejor.

Sobre las nuevas responsabilidades que tendrá de llevar el balón en algunas ocasiones, Juan Miguel Suero sostuvo que fue llamado por el dirigente Néstor García y hablaron sobre el tema. “En los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, él me estuvo utilizando en ese rol y me sentí muy cómodo, no tendré problemas en ese sentido”, acotó el canasto dominicano.

Manifestó que salir ganando ante Jordania el primer día les dará un gran aliento al equipo para lograr avanzar a la segunda ronda del Campeonato Mundial.

“Tenemos el talento para ganar ese partido, solo tendremos que jugar bien enfocados, tener buenas selecciones de tiro y defender”, narró Suero.

Tres partidos de fogueos. La selección de baloncesto dominicana derrotó a China con marcador de 87-72 en el primer encuentro del Atlas Challenge, torneo de preparación que accionaron previo al inicio del Mundial.

“Gracias a Dios porque salimos con esa victoria. Movimos bien el balón en el que ha sido para nosotros el mejor partido de fogueo. Aún nos falta ajustar en la defensa, pero nos estamos viendo mejores a la ofensiva”, declaró Suero en aquel momento, quien además tiró de 11-9 desde el campo. Luis Montero también se destacó con 13 tantos, lanzando para 6-5 desde el campo.

La República Dominicana estará muy atenta a cada partido de que celebra la Selección Nacional.