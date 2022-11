Luego que Juan Soler anunció que había vuelto con su primera novia María José Barbaglia, con quien hace 40 años tuvo una relación en Argentina y con la que había retomado un romance.

Así lo dio a conocer en el programa ¨ Sale el Sol¨, donde se realizó una dinámica en que los presentes debían responder si habían prometido llamar a alguien que les gustara y no lo habían hecho.

“Fíjate que sí, prometí llamar a alguien y nunca lo hice, conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima. Bajamos, nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle”, dijo.

Juan Soler

Añadió que “eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya”.

“Nos reencontramos allá (Argentina), en una cena de excompañeros y nos empezamos a hablar, a textearnos y luego yo viajé a Argentina para verla, fue en mi viaje anual para ver a mi familia, hablamos y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?’”, contó. “Yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos”.

Hasta el momento, se desconoce el porqué de la ruptura.

¿Cómo conoció a Juan Soler a María José Barbaglia?

La historia de amor comenzó hace 40 años, cuando Soler y María José coincidieron por primera vez. El flechazo ocurrió cuando ambos compartían clases en la escuela de Tucumán, Argentina, pues se sentaban juntos en clase, hasta que surgió ese bonito enamoramiento y salieron por cinco años, justamente tenían 15 años y finalizaron aquel noviazgo con 20 años cada uno.

“Nos preguntamos siempre por qué terminamos y no lo sabemos, era una relación muy linda, jamás nos peleábamos. De hecho, nuestros amigos recuerdan que éramos una pareja que no nos peleábamos nunca. Terminamos y llevamos una buena relación, nos veíamos con mucho cariño”, aseguró el actor.

Reveló que pasó 2 años y medio solo hasta que se reencontró con María José en una cena de ex compañeros, volvieron a hablarse, a mandarse mensajes y un día él viajó a su natal Argentina como cada año para ver a su familia. Y fue entonces que Barbaglia y Soler sintieron ese chispazo que volvió a encender lo que ambos sentían.

Juan Soler y María José Barbaglia (Fuente externa)

Decidieron darse una oportunidad y probar una relación nuevamente, la cual parece ir viento en popa, pues Juan Soler comentó que se encuentran en una etapa muy completa de sus vidas y a pesar de que viven en países distintos funciona bastante bien. “Yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos”, expresó que ambos tienen 56 años y María José es mamá de cuatro hijos.

Cabe mencionar que María José Barbaglia y Maki Soler (ex pareja de Soler) sí llegaron a conocerse cuando seguía casado con Maki. Ya que siempre fueron buenos amigos, “Terminamos y teníamos una buena relación. Nos veíamos y nos veíamos con mucho cariño. De hecho, Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos…”, dijo Soler.

La ex pareja de Juan Soler

Juan Soler y Maki Moguilevsky se casaron en una ceremonia en Acapulco, Guerrero, en el 2003. En el 2018 anunciaron su separación, aunque la ex pareja quedó en buenos términos.

Años después de la separación, Magdalena Moguilevsky Hojean, mejor conocida como Maki Soler, confesó que fue una crisis la que la orilló a divorciarse del actor Juan Soler.

Durante una emisión del programa Netas Divinas, la actriz argentina expresó que no cree que exista un lapso “normal” en el que las mujeres deban casarse y tener hijos, pues aunque ella hizo las cosas “en tiempo”, de todas maneras consideró que necesitó más años para sí misma.

(Con información de Infobae)