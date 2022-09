Juan Soto: ¿A qué se debe su poca productividad?

Previo a la temporada 2022 de las Grandes Ligas, Juan Soto era el más mencionado cuando se preguntaba quién era el mejor bateador en las Grandes Ligas, sin embargo, aunque tiene el talento y las condiciones para serlo oficialmente, la actuación que ha tenido esta temporada no responde a esos elogios de principios de temporada.

Juan Soto, quién comenzó la temporada jugando para los Nacionales de Washington, tiene hasta el momento la peor temporada de su carrera, un ejemplo de eso, es el promedio de bateo de .243, el más bajo de su carrera.

Juan Soto. Archivo.

En el 2018, Juan Soto quedó segundo al premio Novato del Año, en el 2019, quedó entre los primeros 10 en las votaciones para el Jugador Más Valioso, y fue campeón de la Serie Mundial siendo el mejor bateador de dicha etapa, conectando varios batazos importantes, incluyendo el memorable jonrón contra Justin Verlander.

Le invitamos a leer: Juan Marichal sobre Juan Soto: Es educado y disciplinado

En el 2020, ganó el título de bateo con .351, lo que lo consolidó en ese momento como el mejor bateador de las Grandes Ligas. En 2021, quedó segundo al premio de MVP, sin embargo en este 2022, sus números no se corresponden al Juan Soto que se conoce.

¿A qué se debe su bajo rendimiento?

Juan Soto comenzó la temporada 2022 protagonista del tema «extensión de contrato». La expectativa de que renovaría o no con los Nacionales de Washington era el pan de cada día para Soto, tanto en redes sociales, como en los estadios cuando era abordado por la prensa.

Juan Soto. Archivo

Tras lo anteriormente citado, muchas personas adjudicaban el lento inicio de Juan Soto a esa «novela» de que si iba a extender o no su contrato con los Nacionales de Washington, sin embargo, esto no debería ser excusa, ya que otros jugadores se encuentran en la expectativa de renovación de contrato, y están teniendo una excelente temporada, tal es el caso de Shohei Ohtani, de los Angelinos de Anaheim.

Otro motivo que también se rumoreó mucho fue el hecho de que no se sentía cómodo en Washington, y que sus bajos números podrían mejorar si experimentaba un cambio de escenario, si embargo, hace un poco más de un mes fue cambiado a los padres de San Diego, y aún no ha podido mejorar sus números, al contrario, han disminuido.

¿Cómo le ha ido con los Padres de San Diego?

Desde que llegó a los Padres, Juan Soto está bateando .235 con .773 de OPS, sumando 23 hits, 3 jonrones, 6 carreras impulsadas y 20 carreras anotadas en 28 juegos para dicho equipo. Tales estadísticas, ha provocado que los fanáticos de San Diego realicen abucheos en contra del dominicano.

En sus últimos 10 partidos, tiene un promedio de bateo de .143 con 5 hits, un jonrón, 2 carreras impulsadas y 6 carreras anotadas, lo que está terminando con la paciencia de los fanáticos.

Cabe destacar que Juan Soto rechazó dos ofertas de extensión multimillonaria con los Nacionales de Washington, incluyendo una de 440 millones dólares.

No cabe dudas de que Juan Soto es un gran bateador, ya que lo ha demostrado en el pasado reciente, además de a todo jugador le llegan momentos bajos y/o temporadas por debajo, por lo que su deficiente temporada podría no ser algo para preocuparse, al menos no por ahora.

Le recomendamos a leer: ¿Logrará Albert Pujols alcanzar los 700 jonrones? Cronistas opinan