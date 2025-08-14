Juan Soto conecta su cuadrangular número 29 de la temporada con los Mets

Juan Soto conecta su cuadrangular número 29 de la temporada con los Mets

El destacado bateador dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores de la MLB, al conectar su cuadrangular número 29 de la temporada durante el partido de este miércoles.

Con este jonrón, Soto continúa consolidándose como una de las grandes estrellas del béisbol profesional, aportando poder y consistencia al lineup de los Mets. 

También puede leer: Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025, según Forbes

La fanaticada de los Mets celebró cada conexión del estelar jardinero dominicano, quien mantiene un desempeño sobresaliente y lidera varias estadísticas ofensivas de la liga.

Los Mets confían en que Soto mantenga este nivel de producción hasta el final de la temporada, contribuyendo a las aspiraciones del equipo de pelear por la postemporada y reforzando su reputación como uno de los bateadores más temidos del béisbol actual.

Víctor Ferrand

