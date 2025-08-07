Juan Soto establece marca personal en robos con 17

Junior Matrillé

A pesar de no tener un buen promedio de bateo como nos tiene acostumbrado en cada temporada, Juan Soto se encuentra en medio de una buena temporada.

En 113 partidos con su nuevo equipo de los Mets, Soto ha conectado 26 cuadrangulares (líder del equipo) y ha remolcado 64 carreras manteniendo un empate con Francisco Lindor en la segunda posición detrás de Pete Alonso quien suma 91.

Puede leer: Academia La Javilla extiende su invicto al vencer a Colombia

Soto además ya conectó su imparable 100 de la campaña y encabeza las mayores en boletos recibidos con 87, pero algo donde ha sorprendido es las bases robadas, acaba de establecer una marca personal con 17 y solo lo han atrapado una vez, siendo de lo mejor en ese aspecto en todo el béisbol.

Aun con estas estadísticas hay personas que piensan que su temporada no es buena, pero si lo es.

WhatsApp Image 2025 08 07 at 10.49.27 AM

Fanáticos abuchearon injustamente

Durante el fin de semana pasado algunos fanáticos de los Mets sorprendieron con abucheos al pelotero dominicano, algo que definitivamente fue de mal gusto, no solo por tratarse de un jugador que está haciendo su trabajo, sino por lo mucho que representa Soto a los Mets de New York.

Su imagen es excelente para la organización, incluso para todo el béisbol y aunque los disgustos tienen que ver con la clase de contrato que firmó Soto de 765 millones, es un ser humano que necesita un poco de tiempo para adaptarse a su nuevo equipo y hacer ajustes necesarios para dominar totalmente la liga.

