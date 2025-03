Juan Soto habla todo sobre su contrato con los Mets, el Clásico Mundial y los Yankees

SANTO DOMINGO. – El estelar jardinero de los New York Mets, Juan Soto, compartió detalles sobre su experiencia en la agencia libre, destacando que fue un proceso completamente nuevo para él y que requirió un análisis minucioso junto a su equipo de trabajo.

Durante ese período, viajó en múltiples ocasiones entre República Dominicana y Estados Unidos, llamando incluso la atención de las autoridades migratorias.

En una entrevista en Abriendo El Podcast, con los periodistas Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, Soto explicó que recibió interés de varios equipos y que la lista inicial de pretendientes era amplia.

Sin embargo, tras múltiples reuniones con dueños y gerentes, su equipo fue reduciendo las opciones hasta quedarse con cinco finalistas: Dodgers, Blue Jays, Red Sox, Mets y Yankees. Finalmente, se inclinó por los Mets debido a la combinación de un contrato atractivo y las facilidades ofrecidas tanto para él como para su familia.

El toletero dominicano confirmó que algunos equipos le hicieron ofertas más lucrativas que la de los Mets, pero priorizó el ambiente y el proyecto a largo plazo. Incluso, reveló que recibió propuestas de hasta 16 años de duración. No obstante, destacó que su contrato con los Mets incluye cláusulas estratégicas, como una opción de salida que podría elevar su valor por encima de los 800 millones de dólares.

Soto también resaltó el papel clave de su agente, Scott Boras, en las negociaciones. Lo descrito como un asesor transparente y directo, que le presentó distintos escenarios sin presionarlo. A lo largo del proceso, el jugador estuvo involucrado en cada detalle del contrato, desde los bonos por desempeño hasta las cláusulas específicas de su acuerdo.

Sobre su decisión de unirse a los Mets, Soto valoró la visión del propietario Steve Cohen, quien le presentó un plan sólido para la franquicia en los próximos 15 años. Destacó la mentalidad ganadora del equipo y la confianza que le transmitieron durante las negociaciones. Finalmente, expresó su satisfacción tras la firma del contrato, asegurando que ahora solo le queda enfocarse en jugar y rendir al máximo en el terreno.

El anuncio de su firma con los Mets se hizo pocas horas después de recibir su aprobación, y lo celebró junto a su familia y equipo de trabajo en un ambiente relajado. Con este acuerdo, Soto deja atrás la incertidumbre de la agencia libre y se convierte en una pieza clave del equipo neoyorquino para los próximos 15 años.

El impacto del contrato trascendió el béisbol, generando reacciones en otros deportes como el fútbol y el baloncesto. Soto comentó que varios jugadores quedaron sorprendidos al conocer la cifra y que periodistas de otras disciplinas lo compararon con figuras icónicas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James y Tom Brady.

Juan Soto desmiente los rumores sobre su contrato y su salida de los Yankees

Juan Soto salió al frente para desmentir varios rumores que han circulado sobre su proceso de agencia libre y su decisión de firmar con los New York Mets.

El estelar jardinero negado categóricamente que haya tenido problemas con su familia o con un miembro de seguridad de los Yankees, asegurando que esa información es completamente falsa. También rechazó las versiones que indicaban que había exigido una suite de lujo como parte de las negociaciones.

Al ser entrevistado en Abriendo El Podcast por Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, Soto desmintió otro de los rumores que circulaban, negando que hubiera pedido a los Yankees «acercarse a un punto» en las negociaciones. Aseguró que la diferencia real entre las ofertas no era de 40 millones de dólares, como se había especulado. «Eso también es falso», afirmó contundencia.

Soto dejó claro que, más allá de lo que se diga, tomó la decisión junto a su familia y su equipo de trabajo, incluyendo su abogado, evaluando cada detalle de su contrato. «La gente puede pensar lo que quiera, pero nosotros sabemos por qué tomamos esta decisión», expresó el dominicano.

El toletero resaltó que estuvo involucrado en cada aspecto del acuerdo, revisando punto por punto lo que incluía su contrato, desde incentivos por premios como MVP, Guante de Oro o Juegos de Estrellas, hasta otras cláusulas específicas. «Estuve presente en todo lo que se puso y se quitó», afirmó.

Juan Soto: “Fernando Tatis Jr. es el mejor pelotero de Grandes Ligas”

En cuanto al nivel de juego en MLB, Soto no dudó en señalar a Fernando Tatis Jr. como el mejor pelotero en términos de talento completo, destacando sus habilidades en defensa, velocidad y bateo.

Soto se enfatizó que Tatis demostró su talento cuando fue movido de su posición original en el campocorto al jardín derecho, un cambio que terminó rindiendo frutos con la obtención de un Guante de Platino. «Lo puso en práctica y los resultados están ahí», señaló el dominicano, reconociendo la habilidad de su excompañero para adaptarse y brillar en cualquier rol dentro del terreno de juego.

Más allá del béisbol, Soto dejó claro que su relación con Tatis trasciende lo profesional, describiéndolo como un hermano con quien mantiene una gran amistad. Recordó que, durante su etapa en los Padres de San Diego, pasaban tantos tiempos juntos que en los entrenamientos de primavera prácticamente no salía de la casa de Tatis. «Tenía un cocinero de lujo», comentó entre risas, haciendo referencia a la hospitalidad de su amigo.

Para Soto, Tatis Jr. no solo es un talento generacional en el béisbol, sino también alguien con quien ha construido un fuerte lazo dentro y fuera del diamante.

Prefiere un Guante de Oro sobre un MVP

Para Soto, un Guante de Oro tiene más valor que un premio MVP. “Yo quiero un Guante de Oro más que un MVP. Te digo la verdad. ¿Por qué? Porque con el Guante de Oro abre muchas puertas y cierra muchas dudas”, afirmó.

A lo largo de su carrera, ha recibido críticas sobre su defensa, con algunos sugiriendo que su futuro está como bateador designado o en la primera base. Sin embargo, Soto dejó claro que quiere demostrar que puede desempeñarse al más alto nivel como jardinero derecho. “He estado tres veces como finalista al Guante de Oro, incluyendo el año pasado, y en todas terminó en segundo lugar”, recordó.

El toletero destacó el trabajo que ha hecho para mejorar su defensa, señalando la influencia de Alex Ochoa y Luis Rojas. “El año pasado trabajé mucho con Alex Ochoa en rutas, direcciones, cómo buscar la pelota y hacer mejores tiros. También Luis Rojas me ayudó bastante con la métrica. En ningún otro equipo me habían enseñado la métrica de mi defensa como lo hicieron los Yankees”.

Aunque reconoce que todavía tiene margen de mejora, está comprometido con su evolución. “Tuve mejoría el año pasado. No fue al 100%, pero fue mucho mejor que en los años anteriores”, aseguró.

Finalmente, dejó claro que seguirá enfocado en perfeccionar su defensa y silenciar a los críticos. “A mí nadie me va a sacar de mi enfoque. Puedes decir lo que quieras por un micrófono, pero yo seguiré trabajando”.

El jonrón en Cleveland que llevó a los Yankees a la Serie Mundial

Soto también recordó el jonrón de tres carreras en la décima entrada que vendió la victoria 5-2 de los Yankees sobre los Guardianes de Cleveland, enviando a Nueva York a su 41ª Serie Mundial.

«Yo le di, yo la golpeé jevy de verdad», comentó con confianza, explicando que había estudiado al lanzador y eliminado cualquier posibilidad de ser sorprendido.

Describió su proceso en el turno decisivo: «Mi mentalidad era tomar un buen turno, buscar un hit al medio y ponerme en una buena posición». Con el conteo en 1-1, se enfrentó a un cambio de velocidad que demostró uno de los más difíciles de los playoffs.

«Le di foul , y cuando lo hice, pensé: ‘Olvídate, ya tú cogido’. Si pude hacer contacto con su mejor lanzamiento, ya puedes tirarme lo que quiera».

Soto mantuvo la calma y notó que aún no le habían lanzado una recta. «Cuando vi que no me había tirado recta, dije: ‘Déjame sorprenderlo'». Y así lo hizo. Con un potente swing, conectó el jonrón que envió la pelota volando sobre el jardín central. «Cuando vi que el jardín central se pegó a la pared, supe que se había ido», recordó con seguridad.

Ese batazo no solo vendió el pase de los Yankees a la Serie Mundial, sino que también reafirmó la capacidad de Soto para leer el juego y aprovechar cada oportunidad en momentos decisivos.

El sueño que su padre predijo

En un momento emotivo, Soto recordó lo que su padre le había dicho años atrás: “Tú vas a jugar en la Serie Mundial el día de tu cumpleaños”.

Ese pronóstico se cumplió cuando, con 21 años de edad, jugó la Serie Mundial con los Nationals, un hito inolvidable en su carrera.

Su mentalidad en la Serie Mundial 2019

Juan Soto destacó cómo su enfoque mental fue clave al enfrentarse a lanzadores de élite como Clayton Kershaw, Gerrit Cole y Justin Verlander. “Nosotros podemos ‘rolear’ a quien sea que se nos pare de frente”, afirmó, dejando claro que nunca dudó de su capacidad en situaciones de alta presión.

El estelar dominicano explicó cómo, en esos momentos, el picheo parecía más lento y predecible. “Yo estaba ‘laqueado’. Tú ves todo en cámara lenta”, describió sobre la claridad y confianza con la que interpretó en la Serie Mundial 2019.

Las lesiones que lo frenaron en 2017

El 2017 pintaba como un año clave en el desarrollo de Soto. Con solo 18 años, comenzó la temporada en Clase A con los Hagerstown Suns, bateando para .360 con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en apenas 23 juegos.

Sin embargo, una serie de lesiones lo limitarán. En mayo, sufrió un esguince en el tobillo derecho tras un deslizamiento en las bases. Luego, en julio, sufrió una fractura en la muñeca derecha al hacer un swing, lo que requirió cirugía y lo dejó fuera el resto del año.

A pesar de disputar solo 32 juegos en 2017, los Nationals nunca dudaron de su talento. Apenas un año después, Soto tuvo un ascenso meteórico hasta las Grandes Ligas, debutando en mayo de 2018 y consolidándose como estrella.

Su experiencia en el Clásico Mundial: “Fue inigualable”

Soto recordó con emoción su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, destacando la intensidad y el ambiente electrizante. “La Serie Mundial y la pelota de invierno son experiencias distintas, pero el Clásico fue inigualable. Un estadio lleno de dominicanos fue algo impresionante”, dijo.

Resaltó la pasión con la que la fanaticada vivió cada jugada: “Tú das un rodar y eso se quiere caer. Gracias a Dios me fue bien, porque hay que irse bien, que los ‘domis’ te comen también”, expresó entre risas.

Sobre el desempeño del equipo dominicano en el Clásico Mundial 2023, lamentó la eliminación temprana, pero valoró la experiencia. De cara a 2026, reaccionó a la designación de Albert Pujols como gerente: “Estoy contento. Sé que hará un buen trabajo. Para controlar un clubhouse, hace falta liderazgo, y él lo tiene”.

Soto también habló sobre la dificultad de gestionar tanto talento dentro del equipo. “Sabemos que no todos podemos jugar. Hay mucho talento, mucha hambre y mucho ego. En un torneo así, una superestrella de Grandes Ligas puede terminar en la banca, y eso no es fácil. Pero Pujols sabrá manejar eso”.

Sobre su participación en 2026, dejó claro su compromiso. “Si me dan el chance y estoy en salud, con Dios mediante, allí estará, aunque sea banqueando. Porque al final, lo que importa es ganar”, sentenció.

Soto sobre LIDOM y el jonrón de Caminero

El dominicano confesó que nunca había vivido una atmósfera como la de la pasada Serie Final de la LIDOM, donde los Leones del Escogido se coronaron campeones ante los Tigres del Licey. “Me pregunté lo que pasó en LIDOM. La bulla, la energía del estadio, era algo diferente. Yo estaba sudando y ni siquiera estaba jugando”, relató.

También recordó el jonrón de Junior Caminero y la emoción en el dugout. “Cuando Caminero le dio a la bola, el sonido fue diferente. Yo estaba esperando a ver si salía, pero cuando vi que iba subiendo, dije ‘esto es un palo increíble’. Fue su momento”, señaló.

Soto destacó el talento de Caminero y su proyección en Grandes Ligas. “100% tiene el talento, solo tiene que manejarse bien y mantenerse enfocado en su carrera”, dijo con seguridad.