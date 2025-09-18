Juan Soto llega a 41 Hrs; Machado pega un grand slam

Juan Soto, de los Mets, recorre las bases tras conectar su jonrón 41.

San Diego7

Mets4

NUEVA YORK .AP. El dominicano Manny Machado conectó un grand slam que rompió el empate en la quinta entrada y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 7-4 a los Mets de Nueva York en un enfrentamiento de equipos que buscan avanzar a la postemporada.

Machado conectó de 5-3, incluido su jonrón 26 con cuatro empujadas.

El dominicano Juan Soto despachó su cuadrangular 4|1 de la temporada en la derrota de los Mets..

El quisqueyano Ramón Laureano también conectó un jonrón por San Diego y Starling Marte la botó por los Metros.

Por San Diego, Machado de 5-3, Fernando Tatis Jr. de 3-2, con dos anotadas, Laureano de 4-2, con su noveno jonrón. Por los Mets, Soto de 5-1, su cuadrangular 41. Marte de 4-1, con su noveno jonrón.

Yankees10

Mellizos5

MINNEAPOLIS .AP. Trent Grisham conectó dos jonrones y Cody Bellinger también jonroneó para que los Yankees de Nueva York vencieran a los Mellizos de Minnesota 10-5 el miércoles por la noche.

Aaron Judge se fue de 4-3 para elevar su promedio de bateo, líder en las Grandes Ligas, a .329. Los Yankees se acercaron a cuatro juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana.

Luis Gil lanzó 4 2/3 entradas, permitiendo cinco carreras (cuatro limpias) y nueve hits.

Cuatro relevistas se combinaron para blanquear a los Mellizos el resto del encuentro, con Fernando Cruz (3-4) sacando cuatro outs.

Astros5

Texas2

HOUSTON .AP. José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y un doblete para ayudar a los Astros de Houston a completar una barrida de tres juegos sobre los Rangers de Texas con una victoria por 5-2.

La victoria, sumada a la derrota de Seattle ante Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante de los Marineros en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

La victoria correspondió para Cristian Javier (2-3) al tirar seis entradas de dos vueltas, cinco hits, con un boleto y cuatro ponches.

Peña conectó su jonrón 16 y su doble 30 en cuatro turnos. Yainer Díaz de 3-1 con dos empujadas. Jesús Sánchez de 3-0.

Cleveland4

Detroit0

DETROIT .AP. Gavin Williams ponchó a nueve en cinco entradas, Bo Naylor conectó un sencillo de dos carreras y los Guardianes de Cleveland ganaron su sexto juego consecutivo, su mejor marca de la temporada, al vencer 4-0 a los Tigres de Detroit.

Por Cleveland, José Ramírez de 2-0 con una anotada. Angel Martínez de 2-1 con una anotada.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 4-0.

Gigantes5

Arizona1

PHOENIX .AP. Christian Koss bateó un doble de dos carreras en una undécima entrada de cinco anotaciones, y los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 5-1 a los Diamondbacks de Arizona para poner fin a una racha de cuatro derrotas.

Los Gigantes (76-76) se acercaron a dos juegos de los Mets, que cayeron más tarde ante San Diego, en la lucha por el último boleto como comodín de la Liga Nacional, mientras que los Diamondbacks (77-76) permanecieron dos juegos y medio detrás de Nueva York.

Por los Gigantes, los dominicanos Jerar Encarnación de 4-1 con una anotada y una remolcada, Rafael Devers de 5-1 con una producida y Willy Adames de 4-0.

Por los Diamondbacks, los dominicano Gerardo Perdomo bateó de 5-1 con una carrera anotada y Ketel Marte de 5-0.

Rays2

Azulejos1

TAMPA, Florida.AP. El jardinero central Chandler Sim pson le robó al mexicano Alejandro Kirk un jonrón de tres anotaciones y luego conectó un sencillo que impulsó la carrera con que los Rays de Tampa Bay superaron 2-1 a los Azulejos de Toronto.

El toletero dominicano de los Rays, Junior Caminero, salió después de la sexta entrada debido a un problema de rigidez en la espalda.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0. El mexicano Kirk de 3-0 con una remolcada.

Por los Rays, el cubano Díaz de 2-2 con una empujada. Los dominicanos Caminero de 3-0, Christopher Morel de 4-0.

Bravos9

Nacionales4

WASHINGTON .AP. El dominicano Marcell Ozuna impulsó tres carreras, Matt Olson conectó un jonrón en solitario y los Bravos de Atlanta completaron una barrida de cuatro juegos al doblegar 9-4 a los Nacionales de Washington.

Ozuna bateó un sencillo al jardín derecho en la sexta entrada para impulsar a Ozzie Albies y Drake Baldwin, empatando el juego 3-3. Su doble al derecho en la octava impulsó a Ha-Seong Kim para poner la pizarra 6-3.

Por los Bravos, el dominicano Ozuna de 5-3 con tres impulsadas.

Cubs8

Piratas4

PITTSBURGH .AP. Ian Happ despachó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros de Chicago aseguraron su primera presencia en la postemporada desde 2020 al vencer el miércoles 8-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Chicago ha ganado cuatro seguidos y siete de los últimos ocho en general. Comandan la clasificación de comodines de la Liga Nacional con una foja de 88-64.

Kansas7

Seattle5

KANSAS CITY, Mo. .AP. Adam Frazier conectó un jonrón de dos carreras que les dio la ventaja en la octava entrada y los Reales de Kansas City vencieron a Seattle 7-5 el miércoles por la noche, rompiendo así la racha de 10 victorias de los Marineros.

Eugenio Suárez rompió una racha de 32-0 con cuatro hits, dos carreras impulsadas y dos carreras para Seattle, que, con la victoria de Houston, se colocó medio juego detrás de los Astros en la División Oeste de la Liga Americana.

Por Seattle, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1. Jorge Polanco de 3-0, con una anotada.

Cincinnati6

SanLuis2

SAN LUIS .AP. Spencer Steer conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, ayudando a Brady Singer y a los Rojos de Cincinnati a vencer a los Cardenales de San Luis 6-2.

Los Rojos (76-76) conectaron 11 hits para llevarse el último partido de la serie de tres juegos.

Por los Rojos, los dominicanos Elly De La Cruz de 3-0, una anotada. Noelvi Marte de 3-2. Santiago Espinal de 1-0.