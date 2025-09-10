Juan Soto: Los dominicanos con la exclusiva temporada 30-30 

Juan Soto: Los dominicanos con la exclusiva temporada 30-30 

El dominicano Juan Soto se robó su base número 30 de la temporada anoche con los Mets, lo que lo catapultó al club de los 30/30 por primera vez en su carrera.

Se convirtió en el 48.º jugador diferente de la MLB en alcanzar la barrera de los 30/30, el quinto jugador diferente de los Mets en lograrlo y el primer Met en lograr la hazaña desde Francisco Lindor en 2023.

Soto ahora se encuentra junto a un grupo notable de jugadores dominicanos que lograron 30-30 temporadas en la historia de las Grandes Ligas, incluidos Sammy Sosa (1995 y 1996), Raúl Mondesí (1997 y 1999), Alex Rodríguez (1998), Vladimir Guerrero (2001 y 2002), Alfonso Soriano (2002-2006), Hanley Ramírez (2008), José Ramírez (2018 y 2024) y Julio Rodríguez (2023).

El jardinero dominicano ha sido clave en el éxito de los Mets esta temporada. Sin embargo, Soto no se atribuye todo el mérito.

En una entrevista con el medio SNY, el toletero expresó su gratitud a Antoan Richardson, el entrenador que ha estado a su lado desde el primer día. «Antoan hizo un trabajo increíble. Me ha estado ayudando desde el primer día. Le doy todo el crédito», declaró Soto, dejando claro que el trabajo en equipo es fundamental para su éxito.

Con su primera temporada 30-30, Soto se une a un selecto grupo de jugadores que han logrado esta hazaña en la MLB. Este logro no solo destaca su talento, sino también su dedicación y esfuerzo constante. Los aficionados de los Mets están entusiasmados por ver cómo Soto continúa desarrollándose y contribuyendo al éxito del equipo en los próximos años.

Digo