El jardinero derecho dominicano de los New York Yankees, Juan Soto, quien ostenta el contrato más lucrativo en la historia del béisbol, no fue seleccionado para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, a pesar de su sólido desempeño esta temporada.

Soto batea para .263, con un OPS de .904, 21 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. Además, lidera las Grandes Ligas en bases por bolas, con 72 transferencias, cifras que no bastaron para asegurarle un lugar en el llamado “Clásico del Verano”, según reseñó ESPN.

Al ser abordado por el New York Post sobre su ausencia en la selección, Soto respondió con madurez:

“Algunas veces vas a entrar (al equipo de estrellas) y otras veces no lo harás”, dijo. Al preguntársele si consideraba que había hecho méritos suficientes, respondió: “Aparentemente no lo hice. Simplemente tengo que ser mejor”, cita ESPN.

Soto agregó que, aunque le habría gustado formar parte del evento, no se desanima.

“Para mí, trato de jugar tan fuerte como pueda, ayudar al equipo y disfrutar el momento. Todo el mundo quiere ser un All-Star y vivir la experiencia de estar ahí, pero este año no pasó. Estoy orgulloso de haber podido ir durante cuatro años consecutivos. Si no lo logré este año, no es la gran cosa. Volveré más fuerte el año próximo”, concluyó.

