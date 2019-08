JUANDER SANTOS clasifica y va mañana por oro

El dominicano Juander Santos Aquino clasificó a la final de los 400 metros con vallas correspondiente al atletismo de los XVIII Juegos Panamericanos, al llegar de primero en su heat con tiempo de 49.44. El nativo de Bayaguana (provincia Monte Plata) fue escoltado por Alison Alves Dos Santos, de Brasil, quien registró tiempo de 49.74, mientras que el argentino Guillermo Ruggeri cruzó de tercero, con 49.97.

Santos Aquino competirá mañana jueves, a las 6:15 de la tarde, en el Estadio Atlético de Videna en procura de la medalla de oro. Tras finalizar la competencia, Juander declaró que hizo exactamente lo que había planificado junto a su entrenador, el bicampeón olímpico Félix Sánchez.

“Salió lo que Félix (Sánchez y yo cuadramos, el frío me afectó, pero después tomé el ritmo y veo buenos pronósticos”, dijo el destacado velocista.

“Soy rápido al principio y eso me ayudó mucho, siempre salir adelante, hoy me salió excelente y creo que fue lo que dio resultado”, agregó. Explicó que sintió que no había necesidad de “meterle más fuerza” debido a que aún está pendiente la final.

Eliminados. Los dominicanos Marileidy Paulino, Mayobanex De Oleo Méndez y Christopher Valdez Guzmán, quienes salieron a la pista antes que Juander, no alcanzaron la meta de avanzar hasta la final de sus respectivas modalidades.

Paulino terminó en la cuarta posición de los 100 metros femeninos, con un crono de 11.84. Compitió en el tercer heat, donde ganó la canadiense Crystal Carly-k Enmanuel, que hizo el recorrido en 11.48 segundos.

De su lado, De Oleo Méndez no pudo avanzar a la final de los 100 metros masculino, finalizó en el quinto lugar, con 10.61. El primer lugar fue para el brasileño Rodrigo Pereira, con 10.27. Finalmente, Cristhopher Valdez Guzmán también se quedó corta, al cruzar en la quinta posición en los 100 metros, con tiempo de 10.51.

Jiaji Wu asegura bronce en TM

El nacionalizado dominicano Jiaji Wu aseguró medalla de bronce y avanzó a las semi finales del torneo de tenis de mesa, en individual masculino, de los XVIII Juegos Panamericanos, tras vencer por 4-1 al puertorriqueño Brian Afanador. Los parciales del partido finalizaron 10-12, 12-10, 4-11, 7-11 y 4-11. El dominicano Wu volverá al medio día de hoy al escenario, en procura de la victoria, con la que cambiaría el color a la medalla de bronce que tiene asegurada y avanzaría hasta la final por la disputa del oro. Wu ya tiene una presea bronceada en dobles masculino, a la que conquistó en pareja con Emil Santos. En la misa jornada, las también dominicanas Eva Brito y Yasiris Ortíz perdieron sus respectivos partidos en octavos de final, modalidad individual femenino. Brito cayó por 0-4 ante la puertorriqueña Melanie Díaz.