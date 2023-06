Jude Bellingham: “El dinero no es importante para mí; quería venir al Real Madrid”

Madrid.- El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, comentó su decisión de fichar por el conjunto madridista ante el interés de otros grandes equipos europeos y aseguró que la cuestión económica no fue “importante” para él ya que quería fichar “rápido” por un Real Madrid al que calificó como el club “más grande”.

“El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande”, dijo en rueda de prensa.

“He venido porque es el mayor club de la historia y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar para un club tan histórico como el Real Madrid”, comentó.

Bellingham también explicó de dónde viene su pasión hacia el Real Madrid. “El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario. He estado viendo partidos de años anteriores y siempre me interesó muchísimo. El Madrid tiene la mayor historia del mundo y los jugadores han contribuido a que sea el mejor club del mundo”, declaró.

Puede leer: José Ramírez logra hitos jonrones en Grandes Ligas

“Yo siempre he sido un gran fan de los partidos del Real Madrid. No he venido aquí solo por la dimensión del club, también por lo que veo de los jugadores en el campo. Es un equipo al que siempre quieres ir. La idea que tienen de juego es apasionante y es una gran oportunidad que no podía rechazar”, completó.



El centrocampista inglés comentó cómo se gestó su fichaje. “El momento exacto es complicado de decir. Cuando vinieron a casa no recuerdo exactamente cuándo fue. He admirado mucho a este club. Estuve en la final de ‘Champions’ contra el Liverpool…”, declaró.

“Fue sorprendente cuando mi padre me dijo que el Real Madrid se había interesado en mi. Es algo que no te esperas y el corazón me dio un brinco. Fue una sensación extraordinaria”, expresó.

“La operación se ha hecho gracias a mi familia. Es increíble el respeto que ha mostrado el club por mi familia. Ha sido un proceso sin ningún tipo de problema, sin manipulaciones; hemos trabajado con el objetivo de estar aquí”, apuntó.

Además reconoció la presión que tuvo por parte de sus compañeros de selección para ir a jugar a Inglaterra en lugar de fichar por el Real Madrid. “En la selección todo el mundo quería verme en Inglaterra de nuevo y que jugara en sus equipos. Pero quería salir de mi zona de confort y tenía que aprovechar la oportunidad de venir al Real Madrid”, explicó.

Bellingham llevará el dorsal ‘5’ (lo lució Zinedine Zidane) otros en su nueva etapa en el conjunto blanco, dejando atrás el ’22’ que le ha acompañado en su etapa como futbolista profesional y que lleva el alemán Antonio Rüdiger en el Real Madrid. “Me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5.

Es un tío estupendo y estoy muy agradecido. Tengo mucha admiración a Zidane, el legado que tiene en este club y este número… me inspira. No intento ser él, soy diferente. El 22 tiene un gran significado para mí, pero ahora voy a llevar el ‘5’ y veremos qué pasa en el futuro”, dijo.

“La camiseta en sí misma ya es una gran responsabilidad. Para mí Zidane es un jugador que me ha encantado. Para mí ha sido el mejor, pero yo intento seguir mi camino y ampliar el legado del número”, continuó.