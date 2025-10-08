Judge guía a triunfo de los Yankees y evitan barrida

Toronto 6

NUEVA YORK (AP)-Aaron Judge disparó un jonrón para empatar el juego e impulsó cuatro carreras durante una actuación decisiva para la historia, y los Yankees de Nueva York evitaron la eliminación al remontar una desventaja de cinco carreras para derrotar el martes 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de la ventaja en la quinta entrada y los Yankees aprovecharon dos errores de Toronto para anotar ocho carreras sin respuesta. Se acercaron 2-1 en la serie al mejor de cinco, con el cuarto juego el miércoles por la noche en el Bronx.

Judge se fue de 4-3 con una base por bolas intencional y anotó tres veces, además de realizar jugadas cruciales con el guante y las piernas mientras los aficionados coreaban «¡MVP! ¡MVP!».

Tras tener problemas al bate en postemporadas anteriores, tiene un récord de 11-7 en esta serie (.636) con cinco carreras impulsadas y tres bases por bolas.

Con la temporada en juego, el abridor neoyorquino Carlos Rodón permitió seis carreras y seis hits en dos entradas y un tercio, pero cinco relevistas de los Yankees se combinaron para seis entradas y dos tercios sin permitir carreras. Tim Hill sacó cuatro outs para la victoria, y David Bednar lanzó una entrada y dos tercios para un salvamento.

DETROIT (AP)- Los Marineros de Seattle están al borde de un lugar en la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

Cal Raleigh conectó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y JP Crawford tuvieron jonrones solitarios y Seattle venció a los Tigres de Detroit 8-4 el martes por la noche para tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Marineros están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar es el miércoles por la tarde en el Juego 4 en Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad los espera el viernes en Seattle para un decisivo Juego 5.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco se fueron de 4-0 cada uno.