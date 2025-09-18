Judíos ortodoxos marchan contra “genocidio en Gaza”

Nueva York.- EFE

Más de doscientos judíos ortodoxos de Nueva York protestaron ayer, miércoles, contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que asistirá la semana que viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, y denunciaron el “genocidio en Gaza que está cometiendo».

Una marea de hombres vestidos de negro, con los trajes y sombreros tradicionales jasídicos, se manifestaron ante el consulado de Israel en Manhattan y después marcharon hacia la ONU, situada cerca, portando carteles en los que reivindicaban la separación entre el estado de Israel y la religión judía.

“Viene a la ONU representando a la religión judía, al pueblo judío en todo el mundo, pero eso es totalmente falso. Todos sus crímenes, el genocidio en Gaza que está cometiendo, no es en nuestro nombre”, dijo a EFE el rabino Yitzchok Deutsch, de la organización Naturei Karta (Judíos unidos contra el sionismo).

Deutsch dijo que su comunidad ha realizado protestas anteriormente pero enfatizó que, ante la llegada de los líderes a la ONU, quieren enviar el mensaje de que “el problema es el movimiento sionista” y recordar que “los judíos y los musulmanes vivieron en paz durante siglos” y puede volver a ser así.

Este rabino y el principal organizador, Chaim Katz, agregaron que en las comunidades judías antisionistas en Israel están siendo “oprimidas” por oponerse a las políticas del Gobierno, y sus miembros que rechazan unirse al ejército por objeción de conciencia están siendo detenidos y torturados. La organización “Israel versus Judaism” entregaba un panfleto en el que exponía la posición de esas comunidades antisionistas en Israel.

“Según el judaísmo, a los judíos se les prohíbe ocupar la tierra de otros pueblos, tener su propio estado soberano, rebelarse o hacer guerras contra cualquier nación, o cometer baños de sangre”, indica la nota.