Jueces SCJ se retiran a deliberar por incidente en inicio juicio de fondo caso Odebrecht

Inició la tarde de este jueves el juicio de fondo en contra de los seis imputados por el caso de los sobornos Odebrecht, con la composición de 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de los 17 que componen ese alto tribunal, lo que provocó por parte de la defensa el primer incidente de la audiencia en los primeros minutos.

Los procesados por los 92 millones de dólares que la multinacional constructora reveló haber otorgado en el país para lograr obras del Estado, son Tommy Galán, senador; el empresario Ángel Rondón, el ex ministro Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, ex presidente del Senado, y Roberto Rodríguez, ex funcionario.

De inmediato, la defensa de Pittaluga tomó el primer turno para plantear el primer incidente en el sentido de que la conformación de la SCJ, por estar compuesta por 15 jueces y no 17,como según dice establecería la Ley 242-12.

En ese sentido pidió a los jueces declarar la cancelación del rol por la falta del quórum que a su entender exige la ley, es decir, que esté presente juez Francisco Ortega Polanco, quien conoció la audiencia preliminar y envió a juicio a los encartados.

Se opone. En tanto que el Ministerio Público, en su intervención en audiencia, se opuso a la petición de la defensa técnica de Pittaluga, alegando que se trata de una táctica dilatoria como presuntamente lo habían replicado en innumerables ocasiones en la primara fase del proceso.

“Mire que lo que se procura con esta audiencia es que no se conozca este proceso. No hay que ser un genio como para advertir que este tipo de pedimento lo más probable es que sea reiterativos en este proceso. Es una fiel estrategia de la defensa de procurar, en la medida de sus posibilidades, evitar la celebración de cualquier acto de audiencia en este proceso”, expuso el Ministerio Público.

Ante la ratificación de lo expuesto por cada una de las partes, los jueces se fueron a deliberar a los fines de tomar una decisión.