Juego sucio contra Juan Soto

Franklin Mirabal

La inteligencia emocional es clave para entender la vida actual y poder ser feliz, aún siendo famoso, millonario y popular.

Da pena los abusos que se están cometiendo en contra del jugador dominicano Juan Soto.

Un muchacho de 24 años, con un anillo de campeón, un título de bateo, 4 All Star y 5 “Bates de Plata”.

Y como ñapa, con el contrato más grande del béisbol con 765 millones de dólares.

Sin embargo, le han dado con todo.

1- Que no es bueno con la defensa.
2- Lo dejaron fuera del Juego de Estrellas.
3- Que estaba jugando desanimado.
4- Abucheos infernales en el Yankee Stadium.
5- Y ahora dicen que hasta parece que tiene más años de edad.

¡Terrible!

Pedro Martínez es de los pocos peloteros que lo han defendido apelando a que se tome en cuenta la parte humana.

Yo, como periodista deportivo, también lo he defendido mucho.

He sentido que hasta en su propio dogout/camerino ha faltado apoyo.

De todas formas Soto lleva 30 jonrones, una carrera de Salón de Fama y sigue luchando contra el celo, odio y la envidia.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

