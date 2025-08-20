Juego sucio contra Juan Soto

La inteligencia emocional es clave para entender la vida actual y poder ser feliz, aún siendo famoso, millonario y popular.
Da pena los abusos que se están cometiendo en contra del jugador dominicano Juan Soto.
Un muchacho de 24 años, con un anillo de campeón, un título de bateo, 4 All Star y 5 “Bates de Plata”.
Y como ñapa, con el contrato más grande del béisbol con 765 millones de dólares.
Sin embargo, le han dado con todo.
1- Que no es bueno con la defensa.
2- Lo dejaron fuera del Juego de Estrellas.
3- Que estaba jugando desanimado.
4- Abucheos infernales en el Yankee Stadium.
5- Y ahora dicen que hasta parece que tiene más años de edad.
¡Terrible!
Pedro Martínez es de los pocos peloteros que lo han defendido apelando a que se tome en cuenta la parte humana.
Yo, como periodista deportivo, también lo he defendido mucho.
He sentido que hasta en su propio dogout/camerino ha faltado apoyo.
De todas formas Soto lleva 30 jonrones, una carrera de Salón de Fama y sigue luchando contra el celo, odio y la envidia.