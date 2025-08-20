Juego sucio contra Juan Soto

La inteligencia emocional es clave para entender la vida actual y poder ser feliz, aún siendo famoso, millonario y popular.

Da pena los abusos que se están cometiendo en contra del jugador dominicano Juan Soto.

Un muchacho de 24 años, con un anillo de campeón, un título de bateo, 4 All Star y 5 “Bates de Plata”.

Y como ñapa, con el contrato más grande del béisbol con 765 millones de dólares.

Sin embargo, le han dado con todo.

1- Que no es bueno con la defensa.

2- Lo dejaron fuera del Juego de Estrellas.

3- Que estaba jugando desanimado.

4- Abucheos infernales en el Yankee Stadium.

5- Y ahora dicen que hasta parece que tiene más años de edad.

¡Terrible!

Pedro Martínez es de los pocos peloteros que lo han defendido apelando a que se tome en cuenta la parte humana.

Yo, como periodista deportivo, también lo he defendido mucho.

He sentido que hasta en su propio dogout/camerino ha faltado apoyo.

De todas formas Soto lleva 30 jonrones, una carrera de Salón de Fama y sigue luchando contra el celo, odio y la envidia.