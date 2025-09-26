Juegos 2026 marcarán un hito en historia RD

Juegos 2026 marcarán un hito en historia RD

Fernando Rodríguez

Si la brillantez del acto de presentación y lanzamiento de campaña de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se corresponde con la organización de los mismos, no hay espacio para la duda sobre el éxito de un certamen regional que se celebra por tercera ocasión en el país, esta vez con la participación de más de 6,000 atletas procedentes de 37 países del área que competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

La actividad celebrada en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, constituyó un derroche de tecnología y talento donde se rindió tributo a nuestro Juan Luis Guerra con la interpretación de varios de sus éxitos musicales por Techy Fatule, Adalgisa Pantaleón, Pavel Núñez y Héctor Aníbal acompañados de una vistosa y alegre coreografía.

Los discursos de la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, el ministro de deportes Kelvin Cruz, la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, robustecen la confianza en que el apoyo recibido del presidente Luis Abinader se mantendrá hasta el último momento. Las explicaciones sobre los avances en el remozamiento de las instalaciones deportivas y ruta crítica fueron expuestos, magistralmente por Luisín Mejía y José P. Monegro, presidentes respectivos, del Centro Caribe Sports y del Comité Organizador.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

