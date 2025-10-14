El Colí, mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Foto/Hoy/Olga Lidia de la Cruz.

Si hay algo que el dominicano vive con pasión es el deporte. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el evento deportivo más importante de la región, reunirán a más de 6,000 atletas que competirán por 3,244 medallas, el cuadro más grande en la historia de estos juegos.

Y este acontecimiento ya tiene rostro y espíritu: Colí, la mascota oficial.

Inspirada en el barrancolí, ave endémica de La Española, Colí simboliza la autenticidad, la resiliencia y la hospitalidad caribeña, así como el compromiso con la sostenibilidad y la cultura local.

“El Colí es un ave endémica de la isla de Santo Domingo. Es veloz, ágil y colorido, cualidades que lo asemejan a nuestros atletas”, destaca la cuenta oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Además, aseguran que “Colí también nos recuerda que los sueños tienen alas”.

Preparativos y apoyo a los atletas

Para la preparación de los deportistas dominicanos, el Gobierno realizó un aporte histórico de RD$315 millones a través del Comité Olímpico Dominicano, destinados a fogueos, entrenamientos y pago a entrenadores.

También se efectuó un aumento del 100% a los atletas de alto rendimiento del PARNI.

Las competencias se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, abarcando 40 deportes, 57 disciplinas y 63 modalidades con 483 pruebas deportivas distribuidas en ocho sedes: 26 en el Distrito Nacional, 23 en Santo Domingo, 2 en Santiago, 2 en Bonao, 1 en Punta Cana, 1 en Cabarete, 1 en Baní y 1 en Juan Dolio.

Instalaciones deportivas

Para diciembre de 2025, se espera tener listas cerca del 90% de las instalaciones deportivas que serán utilizadas durante la competencia, incluyendo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este.

En el Centro Olímpico ya se entregó el pabellón de esgrima, con una inversión de RD$59,119,534.83, mientras que los pabellones de voleibol I y II avanzan en un 75% y 95%, respectivamente.

También se encuentran en proceso los estadios de béisbol 1, 2 y 3, los estadios de softbol A y B, el pabellón de combate y el centro acuático.

En el Parque del Este, fue entregado el pabellón de tiro con arco, con una inversión de RD$45,527,718.01. Además, se registran avances en los pabellones de halterofilia (95%), gimnasia (66%) y tenis de mesa (57.83%), mientras continúan en ejecución el pabellón de balonmano y la pista de patinaje.

