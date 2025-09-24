¡Juegos dignos! Asamblea valora montaje juegos



El próximo año 2026, Santo Domingo será sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se iniciarán el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La justa que es organizada por Centro Caribe Sport cuenta con el gran apoyo del Comité Organizador que lo dirige el periodista José P. Monegro, quien tiene ya cerca de tres años de ardua labor, junto a un grupo de técnicos en las diferentes áreas.

Esos Juegos Santo Domingo 2026 tendrán el gran ribete que aquí se festejará el centenario del nacimiento de los Primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en México en el 1926.

Por estatutos

El comité ejecutivo de Centro Caribe Sports, encabezado por su presidente Luis Mejía Oviedo, se reunió la mañana de ayer en el salón diplomático del Hotel Embajador, Santo Domingo, República Dominicana, donde se presentaron nuevos proyectos rumbo a los Juegos del Centenario de la organización deportiva, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Monegro hace exposición

Durante el comité ejecutivo ordinario, también estuvo presente el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 (Cosado), José Monegro, quien realizó una exposición de la gestión operativa de los juegos.

Ratificó el compromiso de llevar una línea de tiempo eficiente de los juegos para darle la mayor confiabilidad al ejecutivo de centro Caribe sports, “queremos hacer unos dignos juegos de una organización con tanta historia como Centro Caribe Sports”.

Además, las distintas comisiones de trabajo rindieron informes sobre sus respectivas áreas:

Técnica, a cargo de Luis Mejía.

Atletas, dirigida por María Soto. Médica, presentada por Hans Larsen.

Legal, a cargo de Christopher Samuda. Mujer y Deporte, liderada por Annette Knott.

Marketing, con la intervención de Felipe Vicini y Jackie Guerra. Comunicaciones, presentada por Juan Guerra.