Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy

ARIES 21/03-21/04
Mostrarás toda tu creatividad en la concreción de tus aspiraciones personales que sueles postergar por los demás.
TAURO 22/04-21/05
Perfecto equilibrio en tu estado de ánimo. Si bajas tu nivel de ansiedad, hoy resolverás milagrosamente lo que parecía imposible.
GÉMINIS 22/05-21/06
Disfrutar de buenos momentos ayudará a que pases por alto los tragos amargos que te
da la vida. Evita llegar a los extremos.
CÁNCER 22/06-21/07
Sucesivos cambios, todos inesperados, te afectarán más de la cuenta. Las responsabilidades te parecerán difíciles de superar.
LEO 22/07-21/08
Tu familia será a quien más desees tener cerca en este tiempo. No escuches palabras de personas que no conoces con profundidad.
VIRGO 22/08-21/09
La realidad no será lo que esperabas y los planes no saldrán como los proyectaste. Piensa con calma antes de actuar.
LIBRA 22/09-21/10
Las penas quedan atrás. Mejoras tu trato humano, y por lo tanto, el que tu recibirás. Evita cerrarte en ti mismo.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tus habilidades de tacto y diplomacia están siendo llamadas el día de hoy para que resuelvan un malentendido.
SAGITARIO 23/11-21/12
Se concretarán cambios que te acarrearán más responsabilidades. Toma dimensión de las cosas y piensa detenidamente.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Son de esperar más dificultades de las normales y es probable que los beneficios no sean los esperados.
ACUARIO 22/01-21/02
Ten una actitud racional que te haga sentirte dueño de tus sentimientos y emociones.
No esperes milagros.
PISCIS 22/02-21/03
Te darás cuenta de que las amarguras comienzan a alejarse y por fin podrás tener un espacio y una dimensión tuya.