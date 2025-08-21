Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy

Horóscopo

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Mostrarás toda tu creatividad en la concreción de tus aspiraciones personales que sueles postergar por los demás.

TAURO 22/04-21/05

Perfecto equilibrio en tu estado de ánimo. Si bajas tu nivel de ansiedad, hoy resolverás milagrosamente lo que parecía imposible.

GÉMINIS 22/05-21/06

Disfrutar de buenos momentos ayudará a que pases por alto los tragos amargos que te

da la vida. Evita llegar a los extremos.

CÁNCER 22/06-21/07

Sucesivos cambios, todos inesperados, te afectarán más de la cuenta. Las responsabilidades te parecerán difíciles de superar.

LEO 22/07-21/08

Tu familia será a quien más desees tener cerca en este tiempo. No escuches palabras de personas que no conoces con profundidad.

VIRGO 22/08-21/09

La realidad no será lo que esperabas y los planes no saldrán como los proyectaste. Piensa con calma antes de actuar.

LIBRA 22/09-21/10

Las penas quedan atrás. Mejoras tu trato humano, y por lo tanto, el que tu recibirás. Evita cerrarte en ti mismo.



ESCORPIO 22/10-22/11

Tus habilidades de tacto y diplomacia están siendo llamadas el día de hoy para que resuelvan un malentendido.

SAGITARIO 23/11-21/12

Se concretarán cambios que te acarrearán más responsabilidades. Toma dimensión de las cosas y piensa detenidamente.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Son de esperar más dificultades de las normales y es probable que los beneficios no sean los esperados.

ACUARIO 22/01-21/02

Ten una actitud racional que te haga sentirte dueño de tus sentimientos y emociones.

No esperes milagros.

PISCIS 22/02-21/03

Te darás cuenta de  que las amarguras comienzan a alejarse y por fin podrás tener un espacio y una dimensión tuya.



