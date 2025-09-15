Juez dictamina inmigración puede seguir arrestos en tribunales federales NYC

  • Ramón Mercedes
Nueva York. El juez del Tribunal del Distrito P., Kevin Castel, dictaminó el pasado fin de semana que los agentes de Inmigración pueden seguir con los arrestos de personas en los tribunales de esta ciudad.

El magistrado indicó que las organizaciones African Communities Together y The Door, ambas sin fines de lucro y brindan servicios a inmigrantes neoyorquinos, no lograron demostrar que la política de arrestos judiciales del USCIS fuera ilegal o inconsistente con el comportamiento pasado de la agencia.

La orden es temporal y los defensores de la inmigración aún pueden presionar para que se bloqueen permanentemente los arrestos en los tribunales cuando el caso llegue a juicio.

En una denuncia presentada en agosto en el Distrito Sur de NY, los dos grupos escribieron que, durante décadas, los funcionarios federales generalmente han evitado realizar arrestos civiles en los juzgados porque “tales arrestos obstaculizan el acceso a los tribunales e impiden la administración justa de justicia”.

En términos sencillos, detener a personas en los tribunales suele convertirse en un hábito o una exhibición que las hace sentir miedo y las hace faltar a sus audiencias.

La administración Trump declaró que los arrestos eran necesarios porque las cárceles locales se niegan a entregar a las personas al ICE.

El juez señaló que el patrón de ICE de esperar fuera de las audiencias de inmigración es razonable, porque «reduce el riesgo de daño a los agentes y reduce los recursos necesarios para localizar al individuo en cuestión».

